https://ria.ru/20240116/novgorod-1921698981.html
Путин отметил роль Великого Новгорода в становлении России
Путин отметил роль Великого Новгорода в становлении России - РИА Новости, 16.01.2024
Путин отметил роль Великого Новгорода в становлении России
Президент России Владимир Путин заявил, что Великий Новгород сыграл огромную роль в становлении российского государства. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T18:05
2024-01-16T18:05
2024-01-16T18:24
россия
великий новгород
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730642303_0:324:3061:2047_1920x0_80_0_0_858942a411016d003855263480e7bbc4.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Великий Новгород сыграл огромную роль в становлении российского государства. "Новгород, конечно, сыграл огромную роль в становлении единого, централизованного российского государства", - сказал Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов России. Глава государства добавил, что в России должны помнить о прошлом и беречь свою историю.Он отметил, что неслучайно в Великую Отечественную войну враг держался до последнего за новгородские земли. "Противник - ред.) до января 1944-го цеплялся за Новгород, это неслучайно, были для этого причины, но, тем самым не менее, благодаря героизму Красной армии, нашего народа эта проблема была решена, противник был изгнан оттуда", - сказал Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов России.Он добавил, что 80-летие освобождения Новгорода - очень важное событие, которое способствовало полному снятию блокады Ленинграда. "Если память не изменяет, в августе 1941 года Новгород был уже оккупирован, 2,5 года он находился в таком состоянии, до 20 января 1944-го… а, как мы знаем, в мае 1945-го уже все закончилось", - заключил глава государства.
https://ria.ru/20230719/istoriya-1885133644.html
россия
великий новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730642303_332:0:3061:2047_1920x0_80_0_0_34cd033818d603ec56d0cd82273eb532.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великий новгород, владимир путин, общество
Россия, Великий Новгород, Владимир Путин, Общество
Путин отметил роль Великого Новгорода в становлении России
Путин: Великий Новгород сыграл огромную роль в становлении государства
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Великий Новгород сыграл огромную роль в становлении российского государства.
"Новгород, конечно, сыграл огромную роль в становлении единого, централизованного российского государства", - сказал Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов России. Глава государства добавил, что в России должны помнить о прошлом и беречь свою историю.
Он отметил, что неслучайно в Великую Отечественную войну враг держался до последнего за новгородские земли. "Противник - ред.) до января 1944-го цеплялся за Новгород, это неслучайно, были для этого причины, но, тем самым не менее, благодаря героизму Красной армии, нашего народа эта проблема была решена, противник был изгнан оттуда", - сказал Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов России.
Он добавил, что 80-летие освобождения Новгорода - очень важное событие, которое способствовало полному снятию блокады Ленинграда
. "Если память не изменяет, в августе 1941 года Новгород был уже оккупирован, 2,5 года он находился в таком состоянии, до 20 января 1944-го… а, как мы знаем, в мае 1945-го уже все закончилось", - заключил глава государства.
Путин рассказал, как может оживать история