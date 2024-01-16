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Путин отметил роль Великого Новгорода в становлении России - РИА Новости, 16.01.2024
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18:05 16.01.2024 (обновлено: 18:24 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/novgorod-1921698981.html
Путин отметил роль Великого Новгорода в становлении России
Путин отметил роль Великого Новгорода в становлении России - РИА Новости, 16.01.2024
Путин отметил роль Великого Новгорода в становлении России
Президент России Владимир Путин заявил, что Великий Новгород сыграл огромную роль в становлении российского государства. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T18:05
2024-01-16T18:24
россия
великий новгород
владимир путин
общество
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Великий Новгород сыграл огромную роль в становлении российского государства. "Новгород, конечно, сыграл огромную роль в становлении единого, централизованного российского государства", - сказал Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов России. Глава государства добавил, что в России должны помнить о прошлом и беречь свою историю.Он отметил, что неслучайно в Великую Отечественную войну враг держался до последнего за новгородские земли. "Противник - ред.) до января 1944-го цеплялся за Новгород, это неслучайно, были для этого причины, но, тем самым не менее, благодаря героизму Красной армии, нашего народа эта проблема была решена, противник был изгнан оттуда", - сказал Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов России.Он добавил, что 80-летие освобождения Новгорода - очень важное событие, которое способствовало полному снятию блокады Ленинграда. "Если память не изменяет, в августе 1941 года Новгород был уже оккупирован, 2,5 года он находился в таком состоянии, до 20 января 1944-го… а, как мы знаем, в мае 1945-го уже все закончилось", - заключил глава государства.
https://ria.ru/20230719/istoriya-1885133644.html
россия
великий новгород
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россия, великий новгород, владимир путин, общество
Россия, Великий Новгород, Владимир Путин, Общество
Путин отметил роль Великого Новгорода в становлении России

Путин: Великий Новгород сыграл огромную роль в становлении государства

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкВид на Ярославово дворище в Великом Новгороде
Вид на Ярославово дворище в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Вид на Ярославово дворище в Великом Новгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Великий Новгород сыграл огромную роль в становлении российского государства.
"Новгород, конечно, сыграл огромную роль в становлении единого, централизованного российского государства", - сказал Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов России. Глава государства добавил, что в России должны помнить о прошлом и беречь свою историю.
Он отметил, что неслучайно в Великую Отечественную войну враг держался до последнего за новгородские земли. "Противник - ред.) до января 1944-го цеплялся за Новгород, это неслучайно, были для этого причины, но, тем самым не менее, благодаря героизму Красной армии, нашего народа эта проблема была решена, противник был изгнан оттуда", - сказал Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов России.
Он добавил, что 80-летие освобождения Новгорода - очень важное событие, которое способствовало полному снятию блокады Ленинграда. "Если память не изменяет, в августе 1941 года Новгород был уже оккупирован, 2,5 года он находился в таком состоянии, до 20 января 1944-го… а, как мы знаем, в мае 1945-го уже все закончилось", - заключил глава государства.
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