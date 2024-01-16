https://ria.ru/20240116/novgorod-1921698981.html

Путин отметил роль Великого Новгорода в становлении России

Путин отметил роль Великого Новгорода в становлении России - РИА Новости, 16.01.2024

Путин отметил роль Великого Новгорода в становлении России

Президент России Владимир Путин заявил, что Великий Новгород сыграл огромную роль в становлении российского государства. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T18:05

2024-01-16T18:05

2024-01-16T18:24

россия

великий новгород

владимир путин

общество

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Великий Новгород сыграл огромную роль в становлении российского государства. "Новгород, конечно, сыграл огромную роль в становлении единого, централизованного российского государства", - сказал Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов России. Глава государства добавил, что в России должны помнить о прошлом и беречь свою историю.Он отметил, что неслучайно в Великую Отечественную войну враг держался до последнего за новгородские земли. "Противник - ред.) до января 1944-го цеплялся за Новгород, это неслучайно, были для этого причины, но, тем самым не менее, благодаря героизму Красной армии, нашего народа эта проблема была решена, противник был изгнан оттуда", - сказал Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов России.Он добавил, что 80-летие освобождения Новгорода - очень важное событие, которое способствовало полному снятию блокады Ленинграда. "Если память не изменяет, в августе 1941 года Новгород был уже оккупирован, 2,5 года он находился в таком состоянии, до 20 января 1944-го… а, как мы знаем, в мае 1945-го уже все закончилось", - заключил глава государства.

https://ria.ru/20230719/istoriya-1885133644.html

россия

великий новгород

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Кирилл Волков

россия, великий новгород, владимир путин, общество