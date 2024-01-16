https://ria.ru/20240116/neft-1921490766.html

Голод не тетка: CША накупили российской нефти выше потолка

Голод не тетка: CША накупили российской нефти выше потолка - РИА Новости, 16.01.2024

Голод не тетка: CША накупили российской нефти выше потолка

Соединенные Штаты возобновили импорт нефти из России — после полуторагодового перерыва. Тестовая закупка состоялась в октябре, спустя месяц — еще одна партия... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T08:00

2024-01-16T08:00

2024-01-16T08:02

экономика

сша

россия

trafigura

vitol

санкции в отношении россии

цены на нефть

минфин сша

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. Соединенные Штаты возобновили импорт нефти из России — после полуторагодового перерыва. Тестовая закупка состоялась в октябре, спустя месяц — еще одна партия. Объемы невелики, но это же прямое нарушение собственных санкций. И цены намного выше установленного в G7 потолка. В чем тут дело — разбиралось РИА Новости.Отмыли и купилиЗапрет на импорт российских нефти и нефтепродуктов в США действует с весны 2022-го. Последняя партия была в апреле, подчеркивали не раз в Белом доме.Но и Вашингтон, и Брюссель не раз ловили на закупках всевозможных смесей. На американский рынок российское топливо попадало через Суэцкий канал и Атлантику, в частности, с индийских нефтеперерабатывающих заводов."В прошлом году импорт "отмывали" в хабах в Индии, Малайзии, Индонезии, Алжира и Турции. На Западе российской нефти по-прежнему немало", — отмечает Павел Марышев, директор по развитию инжиниринговой компании "Энергия Плюс".В ноябре международная неправительственная организация Global Witness констатировала: в эмбарго много лазеек. Благодаря тем же смесям, например. По оценкам, с января по сентябрь 2023-го американцы приобрели 30 миллионов баррелей, солидно пополнив российский бюджет.Среди клиентов Москвы — Shell, BP, Sunoco. В деле замешаны крупнейшие западные трейдеры — Trafigura, Vitol и Gunvor, указывалось в отчете организации.В Trafigura и Gunvor поспешили откреститься, заверив, что "не закупают сырую нефть российского происхождения" и строго соблюдают санкции. В Vitol же уточнили, что "экспорт с турецких и индийских нефтеперерабатывающих заводов не запрещен".А сейчас обнародовали свежую статистику. По данным Управления энергетической информации США (EIA), в октябре в страну поступило 36,8 тысячи баррелей из России на 2,7 миллиона долларов. В ноябре — 9,9 тысячи баррелей на 750 тысяч долларов.Остатки сладкиКонечно, импорт невелик. Но платили по 74 доллара в октябре и 76 — в ноябре. А потолок — 60. И это уже скандал.Эксперты объясняют: данные поставки — остатки заключенных ранее, до эмбарго, контрактов."В США экономика во многом определяет политику. Поэтому отложенные контрактные обязательства, которыми, вероятно, обусловлены обсуждаемые мини-поставки, выполняются беспрекословно. Отсюда и цена", — говорит Павел Марышев."В виде исключения"Но есть и такое мнение: поставки свежие, а поскольку обходные пути давно изучены, американская статистика не стала ничего маскировать. Что же касается нарушения потолка — покупателям "приспичило", было уже не до этого. Американским НПЗ нужна тяжелая нефть, а такую в США не добывают, всегда импортировали — из России, Ирана и Венесуэлы."Все три государства находятся под американскими санкциями. Вот и образовался дефицит. Возможно, покупали через посредников, но сути это не меняет", — отмечает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.Евгений Шатов, партнер Capital Lab, добавляет: хотя США остаются крупнейшим производителем нефти в мире, энергоресурсов на внутреннем рынке не хватает, а это чревато резким удорожанием горючего и других товаров.Борясь с ростом цен, Вашингтон выбрасывал на рынок миллионы баррелей из стратегических запасов. Как сообщила Ассоциация нефтегазовой промышленности США, администрация Байдена за год израсходовала 40 процентов национальных резервов — до самого низкого уровня за 30 лет."В декабре Минфин США обновил механизм по соблюдению ценового потолка на нефть и нефтепродукты из России. Поставщиков обязали получать подтверждение от контрагентов при каждой загрузке и отгрузке. Однако в условиях острого дефицита американцы легко нарушают собственные санкции", — подчеркивает Евгений Шатов.В частности, импорт возможен благодаря специальным лицензиям, выдаваемым Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC).

https://ria.ru/20220607/neft-1793548118.html

https://ria.ru/20230921/neft-1897633942.html

https://ria.ru/20231220/neft-1917046318.html

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, сша, россия, trafigura, vitol, санкции в отношении россии, цены на нефть, минфин сша