https://ria.ru/20240116/narusheniya-1921693402.html

Путин призвал расширять практику профилактических мер в прокуратуре

Путин призвал расширять практику профилактических мер в прокуратуре - РИА Новости, 16.01.2024

Путин призвал расширять практику профилактических мер в прокуратуре

Важно в контрольно-надзорной деятельности не "хватать и не пущать", выписывая штрафы, а предупреждать заранее нарушения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T17:42

2024-01-16T17:42

2024-01-16T17:42

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Важно в контрольно-надзорной деятельности не "хватать и не пущать", выписывая штрафы, а предупреждать заранее нарушения, заявил президент РФ Владимир Путин. "Теперь контрольно-надзорная деятельность - тоже очень важное направление. Здесь важно не "хватать и не пущать", не штрафы выкатывать, а своевременно предупреждать о возможных ошибках и помогать просто людям на местах не делать этих ошибок", - отметил Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов России. По словам президента, в этой связи в работе прокуратуры должна расширяться практика профилактических мер, а не просто штрафных санкций.

https://ria.ru/20231207/travlya-1914373541.html

россия

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Кирилл Волков

общество, россия, владимир путин