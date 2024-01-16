https://ria.ru/20240116/narusheniya-1921693402.html
Путин призвал расширять практику профилактических мер в прокуратуре
Путин призвал расширять практику профилактических мер в прокуратуре - РИА Новости, 16.01.2024
Путин призвал расширять практику профилактических мер в прокуратуре
Важно в контрольно-надзорной деятельности не "хватать и не пущать", выписывая штрафы, а предупреждать заранее нарушения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T17:42
2024-01-16T17:42
2024-01-16T17:42
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Важно в контрольно-надзорной деятельности не "хватать и не пущать", выписывая штрафы, а предупреждать заранее нарушения, заявил президент РФ Владимир Путин. "Теперь контрольно-надзорная деятельность - тоже очень важное направление. Здесь важно не "хватать и не пущать", не штрафы выкатывать, а своевременно предупреждать о возможных ошибках и помогать просто людям на местах не делать этих ошибок", - отметил Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов России. По словам президента, в этой связи в работе прокуратуры должна расширяться практика профилактических мер, а не просто штрафных санкций.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин призвал расширять практику профилактических мер в прокуратуре
Путин призвал предупреждать нарушения заранее вместо "хватать и не пущать"
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Важно в контрольно-надзорной деятельности не "хватать и не пущать", выписывая штрафы, а предупреждать заранее нарушения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Теперь контрольно-надзорная деятельность - тоже очень важное направление. Здесь важно не "хватать и не пущать", не штрафы выкатывать, а своевременно предупреждать о возможных ошибках и помогать просто людям на местах не делать этих ошибок", - отметил Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов России.
По словам президента, в этой связи в работе прокуратуры должна расширяться практика профилактических мер, а не просто штрафных санкций.
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