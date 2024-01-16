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В Подмосковье завели дело на мужчину, напавшего с молотком на участника СВО
В Подмосковье завели дело на мужчину, напавшего с молотком на участника СВО - РИА Новости, 16.01.2024
В Подмосковье завели дело на мужчину, напавшего с молотком на участника СВО
Уроженец Азербайджана с молотком напал на участника СВО в Реутове, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T15:19
2024-01-16T15:19
2024-01-16T15:19
специальная военная операция на украине
происшествия
реутов
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Уроженец Азербайджана с молотком напал на участника СВО в Реутове, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий. По ее словам, инцидент произошел еще 19 декабря. Утром на парковке в Реутове уроженец Азербайджана сделал замечание жене ветерана боевых действий и участника СВО и в ходе словесного конфликта "молотком причинил потерпевшему повреждения", после чего скрылся. "Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - сказала Врадий, добавив, что сейчас следователи устанавливают детали произошедшего и проводят допросы.
https://ria.ru/20240115/napadenie-1921468205.html
реутов
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происшествия, реутов, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Реутов, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье завели дело на мужчину, напавшего с молотком на участника СВО
СК: в Подмосковье завели дело на мужчину, напавшего с молотком на участника СВО