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В Москве отремонтировали 8 тысяч крыш жилых домов по программе капремонта - РИА Новости, 16.01.2024
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11:49 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/moskva-1921578117.html
В Москве отремонтировали 8 тысяч крыш жилых домов по программе капремонта
В Москве отремонтировали 8 тысяч крыш жилых домов по программе капремонта - РИА Новости, 16.01.2024
В Москве отремонтировали 8 тысяч крыш жилых домов по программе капремонта
Специалисты Комплекса городского хозяйства обновили более 8 тысяч крыш столичных многоквартирных домов в рамках программы капремонта, сообщил журналистам во... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T11:49
2024-01-16T11:49
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства обновили более 8 тысяч крыш столичных многоквартирных домов в рамках программы капремонта, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Московская программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров. За время реализации программы с 2015 года выполнены работы по ремонту свыше 8 тысяч крыш жилых домов", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что в перечень работ входит полная замена покрытия, ремонт стыков плит, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам, обновление ограждения. "Капитальный ремонт плоских крыш - сезонный вид работ, его можно проводить только при плюсовой температуре. Вначале снимаются старая гидроизоляция и несколько слоев рубероида, под которыми находится армированная пескобетонная стяжка. Если она требует ремонта, ее частично отливают заново или меняют целиком. После этого укладывают сверху полимерно-битумный материал, позволяющий кровле выдерживать резкие перепады температур", - рассказал Бирюков. По его словам, скатные металлические крыши можно обновлять круглогодично, во время ремонта старое покрытие заменяют оцинкованным металлом, утепляют чердачное перекрытие, что повышает энергоэффективность здания. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все работы в рамках столичной программы капремонта проводятся с использованием современных отечественных материалов и передовых технологий.
https://ria.ru/20240116/remont-1921541071.html
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москва, общество, петр бирюков, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Петр Бирюков, Капремонт в Москве
В Москве отремонтировали 8 тысяч крыш жилых домов по программе капремонта

Бирюков: 8 тыс крыш жилых домов отремонтировали в Москве по программе капремонта

© РИА Новости / Александр Саверкин | Перейти в медиабанкРемонт кровли
Ремонт кровли - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Александр Саверкин
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Ремонт кровли. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства обновили более 8 тысяч крыш столичных многоквартирных домов в рамках программы капремонта, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Московская программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров. За время реализации программы с 2015 года выполнены работы по ремонту свыше 8 тысяч крыш жилых домов", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра пояснил, что в перечень работ входит полная замена покрытия, ремонт стыков плит, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам, обновление ограждения.
"Капитальный ремонт плоских крыш - сезонный вид работ, его можно проводить только при плюсовой температуре. Вначале снимаются старая гидроизоляция и несколько слоев рубероида, под которыми находится армированная пескобетонная стяжка. Если она требует ремонта, ее частично отливают заново или меняют целиком. После этого укладывают сверху полимерно-битумный материал, позволяющий кровле выдерживать резкие перепады температур", - рассказал Бирюков.
По его словам, скатные металлические крыши можно обновлять круглогодично, во время ремонта старое покрытие заменяют оцинкованным металлом, утепляют чердачное перекрытие, что повышает энергоэффективность здания.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все работы в рамках столичной программы капремонта проводятся с использованием современных отечественных материалов и передовых технологий.
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