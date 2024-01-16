https://ria.ru/20240116/missiya-1921723704.html

СМИ: страны ЕС поддержали создание миссии для защиты судов в Красном море

СМИ: страны ЕС поддержали создание миссии для защиты судов в Красном море - РИА Новости, 16.01.2024

СМИ: страны ЕС поддержали создание миссии для защиты судов в Красном море

Страны ЕС предварительно выразили поддержку идее создать военно-морскую миссию для защиты судов в Красном море, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T20:09

2024-01-16T20:09

2024-01-16T20:09

в мире

красное море

йемен

жозеп боррель

иран

евросоюз

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Страны ЕС предварительно выразили поддержку идее создать военно-морскую миссию для защиты судов в Красном море, передает агентство Рейтер со ссылкой на европейских дипломатов. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что направил странам сообщества предложение по созданию военно-морской миссии в Красном море для обеспечения безопасности судоходства после атак йеменских повстанцев на гражданские суда. "Страны-члены ЕС предварительно поддержали создание военно-морской миссии для защиты судов от атак со стороны поддерживаемых Ираном хуситских повстанцев в Красном море", - говорится в сообщении агентства. По словам дипломатов, перед странами ЕС стоит цель создать миссию по меньшей мере к 19 февраля. Отмечается, что она будет координировать свои действия с другими партнерами в регионе. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.

https://ria.ru/20240113/rasplata-1921046447.html

https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html

https://ria.ru/20240116/yemen-1921670899.html

красное море

йемен

иран

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в мире, красное море, йемен, жозеп боррель, иран, евросоюз, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году