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СМИ: страны ЕС поддержали создание миссии для защиты судов в Красном море - РИА Новости, 16.01.2024
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20:09 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/missiya-1921723704.html
СМИ: страны ЕС поддержали создание миссии для защиты судов в Красном море
СМИ: страны ЕС поддержали создание миссии для защиты судов в Красном море - РИА Новости, 16.01.2024
СМИ: страны ЕС поддержали создание миссии для защиты судов в Красном море
Страны ЕС предварительно выразили поддержку идее создать военно-морскую миссию для защиты судов в Красном море, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T20:09
2024-01-16T20:09
в мире
красное море
йемен
жозеп боррель
иран
евросоюз
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Страны ЕС предварительно выразили поддержку идее создать военно-морскую миссию для защиты судов в Красном море, передает агентство Рейтер со ссылкой на европейских дипломатов. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что направил странам сообщества предложение по созданию военно-морской миссии в Красном море для обеспечения безопасности судоходства после атак йеменских повстанцев на гражданские суда. "Страны-члены ЕС предварительно поддержали создание военно-морской миссии для защиты судов от атак со стороны поддерживаемых Ираном хуситских повстанцев в Красном море", - говорится в сообщении агентства. По словам дипломатов, перед странами ЕС стоит цель создать миссию по меньшей мере к 19 февраля. Отмечается, что она будет координировать свои действия с другими партнерами в регионе. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
https://ria.ru/20240113/rasplata-1921046447.html
https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html
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в мире, красное море, йемен, жозеп боррель, иран, евросоюз, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Красное море, Йемен, Жозеп Боррель, Иран, Евросоюз, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: страны ЕС поддержали создание миссии для защиты судов в Красном море

Рейтер: страны ЕС поддержали создание миссии для защиты судов в Красном море

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги у здания Европарламента в Страсбурге
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Страны ЕС предварительно выразили поддержку идее создать военно-морскую миссию для защиты судов в Красном море, передает агентство Рейтер со ссылкой на европейских дипломатов.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что направил странам сообщества предложение по созданию военно-морской миссии в Красном море для обеспечения безопасности судоходства после атак йеменских повстанцев на гражданские суда.
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"Страны-члены ЕС предварительно поддержали создание военно-морской миссии для защиты судов от атак со стороны поддерживаемых Ираном хуситских повстанцев в Красном море", - говорится в сообщении агентства.
По словам дипломатов, перед странами ЕС стоит цель создать миссию по меньшей мере к 19 февраля. Отмечается, что она будет координировать свои действия с другими партнерами в регионе.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
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США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море.
Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
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В миреКрасное мореЙеменЖозеп БоррельИранЕвросоюзАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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