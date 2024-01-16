СМИ: страны ЕС поддержали создание миссии для защиты судов в Красном море
Рейтер: страны ЕС поддержали создание миссии для защиты судов в Красном море
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Страны ЕС предварительно выразили поддержку идее создать военно-морскую миссию для защиты судов в Красном море, передает агентство Рейтер со ссылкой на европейских дипломатов.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что направил странам сообщества предложение по созданию военно-морской миссии в Красном море для обеспечения безопасности судоходства после атак йеменских повстанцев на гражданские суда.
"Страны-члены ЕС предварительно поддержали создание военно-морской миссии для защиты судов от атак со стороны поддерживаемых Ираном хуситских повстанцев в Красном море", - говорится в сообщении агентства.
По словам дипломатов, перед странами ЕС стоит цель создать миссию по меньшей мере к 19 февраля. Отмечается, что она будет координировать свои действия с другими партнерами в регионе.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море.
Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.