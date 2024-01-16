https://ria.ru/20240116/mishustin-1921519616.html

Мишустин выступит на пленарной сессии "Дней российской экономики"

Мишустин выступит на пленарной сессии "Дней российской экономики" - РИА Новости, 16.01.2024

Мишустин выступит на пленарной сессии "Дней российской экономики"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин примет участие в мероприятиях форума "Дни российской экономики" и выступит на пленарной сессии, посвященной финансовому... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T00:16

2024-01-16T00:16

2024-01-16T00:16

россия

экономика

михаил мишустин

антон силуанов

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин примет участие в мероприятиях форума "Дни российской экономики" и выступит на пленарной сессии, посвященной финансовому сектору, сообщила пресс-служба правительства России. "Шестнадцатого января Михаил Мишустин примет участие в мероприятиях Дня финансов в рамках форума "Дни российской экономики". Также председатель правительства выступит на пленарной сессии "Финансовый сектор как основа стабильности Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что в мероприятиях также примут участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр финансов РФ Антон Силуанов.

https://ria.ru/20231215/mishustin-1916039525.html

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россия, экономика, михаил мишустин, антон силуанов, дмитрий чернышенко