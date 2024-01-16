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Мишустин выступит на пленарной сессии "Дней российской экономики"
Мишустин выступит на пленарной сессии "Дней российской экономики" - РИА Новости, 16.01.2024
Мишустин выступит на пленарной сессии "Дней российской экономики"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин примет участие в мероприятиях форума "Дни российской экономики" и выступит на пленарной сессии, посвященной финансовому... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T00:16
2024-01-16T00:16
2024-01-16T00:16
россия
экономика
михаил мишустин
антон силуанов
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин примет участие в мероприятиях форума "Дни российской экономики" и выступит на пленарной сессии, посвященной финансовому сектору, сообщила пресс-служба правительства России. "Шестнадцатого января Михаил Мишустин примет участие в мероприятиях Дня финансов в рамках форума "Дни российской экономики". Также председатель правительства выступит на пленарной сессии "Финансовый сектор как основа стабильности Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что в мероприятиях также примут участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр финансов РФ Антон Силуанов.
https://ria.ru/20231215/mishustin-1916039525.html
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россия, экономика, михаил мишустин, антон силуанов, дмитрий чернышенко
Россия, Экономика, Михаил Мишустин, Антон Силуанов, Дмитрий Чернышенко
Мишустин выступит на пленарной сессии "Дней российской экономики"
Мишустин выступит на сессии "Дней российской экономики", посвященной финсектору