https://ria.ru/20240116/minoborony-1921538107.html

ПВО за ночь перехватила и уничтожила над двумя регионами 12 БПЛА

ПВО за ночь перехватила и уничтожила над двумя регионами 12 БПЛА - РИА Новости, 16.01.2024

ПВО за ночь перехватила и уничтожила над двумя регионами 12 БПЛА

Минувшей ночью силы ПВО отразили атаку 12 беспилотников на объекты в Воронежской и Белгородской областях, заявили в Минобороны. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T07:00

2024-01-16T07:00

2024-01-16T08:39

специальная военная операция на украине

россия

воронежская область

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Минувшей ночью силы ПВО отразили атаку 12 беспилотников на объекты в Воронежской и Белгородской областях, заявили в Минобороны."В течение сегодняшней ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области, четыре БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.По словам губернатора Александра Гусева, в Воронеже при падении обломков беспилотника пострадала десятилетняя девочка. В одном многоквартирном доме загорелся балкон, еще в двух многоэтажках и некоторых частных домах выбиты стекла. В городе ввели режим ЧС.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Во многих субъектах действует повышенный уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240116/voronezh-1921535349.html

россия

воронежская область

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россия, воронежская область