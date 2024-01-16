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ПВО за ночь перехватила и уничтожила над двумя регионами 12 БПЛА - РИА Новости, 16.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:00 16.01.2024 (обновлено: 08:39 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/minoborony-1921538107.html
ПВО за ночь перехватила и уничтожила над двумя регионами 12 БПЛА
ПВО за ночь перехватила и уничтожила над двумя регионами 12 БПЛА - РИА Новости, 16.01.2024
ПВО за ночь перехватила и уничтожила над двумя регионами 12 БПЛА
Минувшей ночью силы ПВО отразили атаку 12 беспилотников на объекты в Воронежской и Белгородской областях, заявили в Минобороны. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T07:00
2024-01-16T08:39
специальная военная операция на украине
россия
воронежская область
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Минувшей ночью силы ПВО отразили атаку 12 беспилотников на объекты в Воронежской и Белгородской областях, заявили в Минобороны.&quot;В течение сегодняшней ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области, четыре БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области&quot;, — говорится в сообщении.По словам губернатора Александра Гусева, в Воронеже при падении обломков беспилотника пострадала десятилетняя девочка. В одном многоквартирном доме загорелся балкон, еще в двух многоэтажках и некоторых частных домах выбиты стекла. В городе ввели режим ЧС.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Во многих субъектах действует повышенный уровень террористической опасности.
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россия
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россия, воронежская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воронежская область
ПВО за ночь перехватила и уничтожила над двумя регионами 12 БПЛА

ПВО за ночь нейтрализовала над Воронежской и Белгородской областями 12 БПЛА

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВойска противовоздушной обороны (ПВО) России
Войска противовоздушной обороны (ПВО) России - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Войска противовоздушной обороны (ПВО) России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Минувшей ночью силы ПВО отразили атаку 12 беспилотников на объекты в Воронежской и Белгородской областях, заявили в Минобороны.
«

"В течение сегодняшней ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области, четыре БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.

По словам губернатора Александра Гусева, в Воронеже при падении обломков беспилотника пострадала десятилетняя девочка. В одном многоквартирном доме загорелся балкон, еще в двух многоэтажках и некоторых частных домах выбиты стекла. В городе ввели режим ЧС.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Во многих субъектах действует повышенный уровень террористической опасности.
Жилой дом в Воронеже, пострадавший в результате ночной атаки дронов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоронежская область
 
 
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