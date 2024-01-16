https://ria.ru/20240116/mavrikiy-1921633655.html
На Маврикии отменили штормовое предупреждение из-за урагана
На Маврикии отменили штормовое предупреждение из-за урагана - РИА Новости, 16.01.2024
На Маврикии отменили штормовое предупреждение из-за урагана
Штормовое предупреждение, объявленное в связи с ураганом "Белаль" на Маврикии, где отдыхают около тысячи российских туристов, отменяется, говорится на сайте... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T14:43
2024-01-16T14:43
2024-01-16T14:43
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Штормовое предупреждение, объявленное в связи с ураганом "Белаль" на Маврикии, где отдыхают около тысячи российских туристов, отменяется, говорится на сайте местных метеорологических служб. Циклон "Белаль" вызвал ливни, подтопившие столицу островного государства в Индийском океане Порт-Луи. Власти объявили понедельник нерабочим днем, занятия в школах и вузах отменены также и во вторник. "По рекомендации Национального кризисного комитета все предупреждения о циклонах на Маврикии отменяются", - указано в релизе. Ранее во вторник туроператоры рассказали РИА Новости, что погода на Маврикии нормализуется, предупреждений о циклонах больше нет, но они продолжают быть на связи с находящимися сейчас на острове туристами. В сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР) говорилось, что около тысячи российских туристов сейчас могут отдыхать на Маврикии, все они в безопасности и находятся в отелях.
https://ria.ru/20240116/mavrikiy-1921585233.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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маврикий, новости - туризм, погода
Туризм, Маврикий, Новости - Туризм, Погода
На Маврикии отменили штормовое предупреждение из-за урагана
Власти Маврикия отменили штормовое предупреждение из-за урагана "Белаль"
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Штормовое предупреждение, объявленное в связи с ураганом "Белаль" на Маврикии, где отдыхают около тысячи российских туристов, отменяется, говорится на сайте местных метеорологических служб.
Циклон "Белаль" вызвал ливни, подтопившие столицу островного государства в Индийском океане Порт-Луи. Власти объявили понедельник нерабочим днем, занятия в школах и вузах отменены также и во вторник.
«
"По рекомендации Национального кризисного комитета все предупреждения о циклонах на Маврикии отменяются", - указано в релизе.
Ранее во вторник туроператоры рассказали РИА Новости, что погода на Маврикии нормализуется, предупреждений о циклонах больше нет, но они продолжают быть на связи с находящимися сейчас на острове туристами.
В сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР) говорилось, что около тысячи российских туристов сейчас могут отдыхать на Маврикии, все они в безопасности и находятся в отелях.
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