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На Маврикии отменили штормовое предупреждение из-за урагана - РИА Новости, 16.01.2024
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Туризм
 
14:43 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/mavrikiy-1921633655.html
На Маврикии отменили штормовое предупреждение из-за урагана
На Маврикии отменили штормовое предупреждение из-за урагана - РИА Новости, 16.01.2024
На Маврикии отменили штормовое предупреждение из-за урагана
Штормовое предупреждение, объявленное в связи с ураганом "Белаль" на Маврикии, где отдыхают около тысячи российских туристов, отменяется, говорится на сайте... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T14:43
2024-01-16T14:43
туризм
маврикий
новости - туризм
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Штормовое предупреждение, объявленное в связи с ураганом "Белаль" на Маврикии, где отдыхают около тысячи российских туристов, отменяется, говорится на сайте местных метеорологических служб. Циклон "Белаль" вызвал ливни, подтопившие столицу островного государства в Индийском океане Порт-Луи. Власти объявили понедельник нерабочим днем, занятия в школах и вузах отменены также и во вторник. "По рекомендации Национального кризисного комитета все предупреждения о циклонах на Маврикии отменяются", - указано в релизе. Ранее во вторник туроператоры рассказали РИА Новости, что погода на Маврикии нормализуется, предупреждений о циклонах больше нет, но они продолжают быть на связи с находящимися сейчас на острове туристами. В сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР) говорилось, что около тысячи российских туристов сейчас могут отдыхать на Маврикии, все они в безопасности и находятся в отелях.
https://ria.ru/20240116/mavrikiy-1921585233.html
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маврикий, новости - туризм, погода
Туризм, Маврикий, Новости - Туризм, Погода
На Маврикии отменили штормовое предупреждение из-за урагана

Власти Маврикия отменили штормовое предупреждение из-за урагана "Белаль"

© AFP 2024 / Laura MorosoliПоследствия шторма, вызванного циклоном "Белаль" в Махебурге, Маврикий
Последствия шторма, вызванного циклоном Белаль в Махебурге, Маврикий - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AFP 2024 / Laura Morosoli
Последствия шторма, вызванного циклоном "Белаль" в Махебурге, Маврикий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Штормовое предупреждение, объявленное в связи с ураганом "Белаль" на Маврикии, где отдыхают около тысячи российских туристов, отменяется, говорится на сайте местных метеорологических служб.
Циклон "Белаль" вызвал ливни, подтопившие столицу островного государства в Индийском океане Порт-Луи. Власти объявили понедельник нерабочим днем, занятия в школах и вузах отменены также и во вторник.
«
"По рекомендации Национального кризисного комитета все предупреждения о циклонах на Маврикии отменяются", - указано в релизе.
Ранее во вторник туроператоры рассказали РИА Новости, что погода на Маврикии нормализуется, предупреждений о циклонах больше нет, но они продолжают быть на связи с находящимися сейчас на острове туристами.
В сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР) говорилось, что около тысячи российских туристов сейчас могут отдыхать на Маврикии, все они в безопасности и находятся в отелях.
Отлив на побережье острова Маврикий (Mauritius) в Индийском океане - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
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Вчера, 14:17
 
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