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ЦАХАЛ заявил, что нанес удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана - РИА Новости, 16.01.2024
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14:59 16.01.2024 (обновлено: 15:08 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/livan-1921638507.html
ЦАХАЛ заявил, что нанес удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана
ЦАХАЛ заявил, что нанес удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана - РИА Новости, 16.01.2024
ЦАХАЛ заявил, что нанес удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала десятки объектов инфраструктуры движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила во вторник пресс-служба ЦАХАЛ. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T14:59
2024-01-16T15:08
в мире
израиль
ливан
россия
хезболла
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала десятки объектов инфраструктуры движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила во вторник пресс-служба ЦАХАЛ. "Некоторое время назад ЦАХАЛ нанес комбинированные воздушные и артиллерийские удары по ряду террористических объектов "Хезболлах" в районе Вади-Салюки в Ливане. За короткий промежуток времени были нанесены удары по десяткам постов и объектов военной инфраструктуры "Хезболлах", - говорится в сообщении. Израильские военные отметили, что "Хезболлах" маскирует свои объекты в лесной зоне с целью атак на израильских граждан и солдат. Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября выросло до 23 968, более 60 тысяч человек получили ранения. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html
https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html
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в мире, израиль, ливан, россия, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Россия, Хезболла, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ заявил, что нанес удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана

ЦАХАЛ: армия нанесла удары по десяткам объектов "Хезболлы" на юге Ливана

© AP Photo / Hussein MallaПоследствия израильского авиаудара по южному Ливану
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала десятки объектов инфраструктуры движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила во вторник пресс-служба ЦАХАЛ.
"Некоторое время назад ЦАХАЛ нанес комбинированные воздушные и артиллерийские удары по ряду террористических объектов "Хезболлах" в районе Вади-Салюки в Ливане. За короткий промежуток времени были нанесены удары по десяткам постов и объектов военной инфраструктуры "Хезболлах", - говорится в сообщении.
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Израильские военные отметили, что "Хезболлах" маскирует свои объекты в лесной зоне с целью атак на израильских граждан и солдат.
Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
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Вчера, 08:00
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября выросло до 23 968, более 60 тысяч человек получили ранения.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
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ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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В миреИзраильЛиванРоссияХезболлаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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