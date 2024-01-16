https://ria.ru/20240116/lipetsk-1921660971.html
Сразу два детских сада открылись в Липецке
Сразу два детских сада открылись в Липецке - РИА Новости, 16.01.2024
Сразу два детских сада открылись в Липецке
Два детских сада открылись во вторник в Липецк; один – во Взлетном микрорайоне, второй – в Университетском, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T15:45
2024-01-16T15:45
2024-01-16T15:45
липецкая область
липецк
игорь артамонов
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Два детских сада открылись во вторник в Липецк; один – во Взлетном микрорайоне, второй – в Университетском, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем официальном телеграм-канале. По его словам, оба проекта реализованы на средства инфраструктурных бюджетных кредитов. На два садика выделен почти один миллиард рублей. "Все для наших детей. <…> Пусть вам здесь будет уютно и интересно, дорогие наши малыши! Пусть ваше счастливое будущее начинается здесь, - написал Артамонов. Губернатор добавил, что детские сады не только современные и красивые, но и крайне нужные. "Теперь мы сможем разгрузить соседние детсады, в которых есть переполненные группы. Для Университетского микрорайона это очень актуально. А второй садик будут посещать дети сразу двух новых микрорайонов – Звездного и Взлетного. В последнем мы строим еще и самую большую школу в регионе", - добавил Артамонов.
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липецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Два детских сада открылись во вторник в Липецк; один – во Взлетном микрорайоне, второй – в Университетском, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем официальном телеграм-канале.
По его словам, оба проекта реализованы на средства инфраструктурных бюджетных кредитов. На два садика выделен почти один миллиард рублей.
Артамонов: Липецкая область делает большие вложения в оздоровление детей
"Все для наших детей. <…> Пусть вам здесь будет уютно и интересно, дорогие наши малыши! Пусть ваше счастливое будущее начинается здесь, - написал Артамонов.
Губернатор добавил, что детские сады не только современные и красивые, но и крайне нужные.
"Теперь мы сможем разгрузить соседние детсады, в которых есть переполненные группы. Для Университетского микрорайона это очень актуально. А второй садик будут посещать дети сразу двух новых микрорайонов – Звездного и Взлетного. В последнем мы строим еще и самую большую школу в регионе", - добавил Артамонов
.