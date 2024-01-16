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Сразу два детских сада открылись в Липецке - РИА Новости, 16.01.2024
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Липецкая область
 
15:45 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/lipetsk-1921660971.html
Сразу два детских сада открылись в Липецке
Сразу два детских сада открылись в Липецке - РИА Новости, 16.01.2024
Сразу два детских сада открылись в Липецке
Два детских сада открылись во вторник в Липецк; один – во Взлетном микрорайоне, второй – в Университетском, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T15:45
2024-01-16T15:45
липецкая область
липецк
игорь артамонов
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Два детских сада открылись во вторник в Липецк; один – во Взлетном микрорайоне, второй – в Университетском, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем официальном телеграм-канале. По его словам, оба проекта реализованы на средства инфраструктурных бюджетных кредитов. На два садика выделен почти один миллиард рублей. "Все для наших детей. &lt;…&gt; Пусть вам здесь будет уютно и интересно, дорогие наши малыши! Пусть ваше счастливое будущее начинается здесь, - написал Артамонов. Губернатор добавил, что детские сады не только современные и красивые, но и крайне нужные. "Теперь мы сможем разгрузить соседние детсады, в которых есть переполненные группы. Для Университетского микрорайона это очень актуально. А второй садик будут посещать дети сразу двух новых микрорайонов – Звездного и Взлетного. В последнем мы строим еще и самую большую школу в регионе", - добавил Артамонов.
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липецк, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов

Сразу два детских сада открылись в Липецке

© Пресс-служба правительства Липецкой областиИгорь Артамонов
Игорь Артамонов
© Пресс-служба правительства Липецкой области
Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Два детских сада открылись во вторник в Липецк; один – во Взлетном микрорайоне, второй – в Университетском, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем официальном телеграм-канале.
По его словам, оба проекта реализованы на средства инфраструктурных бюджетных кредитов. На два садика выделен почти один миллиард рублей.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время презентации Липецкой области на выставке Россия. 13 января 2024 - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Артамонов: Липецкая область делает большие вложения в оздоровление детей
13 января, 17:47
"Все для наших детей. <…> Пусть вам здесь будет уютно и интересно, дорогие наши малыши! Пусть ваше счастливое будущее начинается здесь, - написал Артамонов.
Губернатор добавил, что детские сады не только современные и красивые, но и крайне нужные.
"Теперь мы сможем разгрузить соседние детсады, в которых есть переполненные группы. Для Университетского микрорайона это очень актуально. А второй садик будут посещать дети сразу двух новых микрорайонов – Звездного и Взлетного. В последнем мы строим еще и самую большую школу в регионе", - добавил Артамонов.
 
Липецкая областьЛипецкИгорь Артамонов
 
 
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