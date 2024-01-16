https://ria.ru/20240116/limon-1921653169.html
Посетители ботанического сада в Заполярье оборвали плоды с лимона
Посетители ботанического сада в Заполярье оборвали плоды с лимона - РИА Новости, 16.01.2024
Посетители ботанического сада в Заполярье оборвали плоды с лимона
Посетители уникальной оранжереи Полярно-альпийского ботанического сада-института в Кировске Мурманской области, который является самым северным в России, тайком РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T15:27
2024-01-16T15:27
2024-01-16T15:27
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МУРМАНСК, 16 янв — РИА Новости. Посетители уникальной оранжереи Полярно-альпийского ботанического сада-института в Кировске Мурманской области, который является самым северным в России, тайком оборвали все плоды с лимона, попавшего в коллекцию сада в 1952 году, сообщается на странице ПАБСИ во "ВКонтакте". Сообщается, что в новогодние каникулы в Ботаническом саду побывали 1,3 тысячи человек. "Свободное - без экскурсии - посещение оранжереи подарило радость многим людям, но вот некоторые растения испытали большой стресс и даже боль. Неизвестные, возможно, очень изголодавшиеся гости оборвали почти все плоды с лимона, не дожидаясь их созревания", — рассказали в саду. Сотрудники сада пояснили, что в заполярной коллекции растут два сорта этого растения - Пандероза и Павловский. Именно Павловский лимон и пострадал от бесцеремонных гостей. Этот сорт назван в честь города Павлов-на-Оке, где жил купец Карачистов, "отец русских лимонов". Несколько привезенных из Турции саженцев лимона он подарил своему родственнику Елагину, а тот занялся комнатным лимоноводством, разводя их не в оранжерее, а прямо дома. Через пару десятков лет почти в каждом доме рос свой лимон. "Растение поступило к нам коллекцию в 1952 году. Цветет и плодоносит оно ежегодно. Однако не многие (плоды – ред.) доживают до спелости", — сетуют сотрудники оранжереи.
https://ria.ru/20240104/podsnezhniki-1919708572.html
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мурманская область, кировск, россия, происшествия
Мурманская область, Кировск, Россия, Происшествия
Посетители ботанического сада в Заполярье оборвали плоды с лимона
Посетители ботанического сада в Заполярье тайком оборвали плоды с лимона
МУРМАНСК, 16 янв — РИА Новости.
Посетители уникальной оранжереи Полярно-альпийского ботанического сада-института в Кировске Мурманской области, который является самым северным в России, тайком оборвали все плоды с лимона, попавшего в коллекцию сада в 1952 году, сообщается на странице
ПАБСИ во "ВКонтакте
".
Сообщается, что в новогодние каникулы в Ботаническом саду побывали 1,3 тысячи человек. "Свободное - без экскурсии - посещение оранжереи подарило радость многим людям, но вот некоторые растения испытали большой стресс и даже боль. Неизвестные, возможно, очень изголодавшиеся гости оборвали почти все плоды с лимона, не дожидаясь их созревания", — рассказали в саду.
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Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина — уникальное учреждение в Мурманской области за полярным кругом. Здесь несколькими поколениями научных сотрудников и садоводов собраны богатейшие коллекции растений, представляющих разнообразный растительный мир Земного шара. В оранжерее растут представители тропиков и субтропиков, культивируются 788 образцов, 616 экзотических для северного климата видов.
Сотрудники сада пояснили, что в заполярной коллекции растут два сорта этого растения - Пандероза и Павловский. Именно Павловский лимон и пострадал от бесцеремонных гостей.
Этот сорт назван в честь города Павлов-на-Оке, где жил купец Карачистов, "отец русских лимонов". Несколько привезенных из Турции
саженцев лимона он подарил своему родственнику Елагину, а тот занялся комнатным лимоноводством, разводя их не в оранжерее, а прямо дома. Через пару десятков лет почти в каждом доме рос свой лимон.
"Растение поступило к нам коллекцию в 1952 году. Цветет и плодоносит оно ежегодно. Однако не многие (плоды – ред.) доживают до спелости", — сетуют сотрудники оранжереи.
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