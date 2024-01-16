https://ria.ru/20240116/limon-1921653169.html

Посетители ботанического сада в Заполярье оборвали плоды с лимона

Посетители ботанического сада в Заполярье оборвали плоды с лимона - РИА Новости, 16.01.2024

Посетители ботанического сада в Заполярье оборвали плоды с лимона

Посетители уникальной оранжереи Полярно-альпийского ботанического сада-института в Кировске Мурманской области, который является самым северным в России, тайком РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T15:27

2024-01-16T15:27

2024-01-16T15:27

мурманская область

кировск

россия

происшествия

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МУРМАНСК, 16 янв — РИА Новости. Посетители уникальной оранжереи Полярно-альпийского ботанического сада-института в Кировске Мурманской области, который является самым северным в России, тайком оборвали все плоды с лимона, попавшего в коллекцию сада в 1952 году, сообщается на странице ПАБСИ во "ВКонтакте". Сообщается, что в новогодние каникулы в Ботаническом саду побывали 1,3 тысячи человек. "Свободное - без экскурсии - посещение оранжереи подарило радость многим людям, но вот некоторые растения испытали большой стресс и даже боль. Неизвестные, возможно, очень изголодавшиеся гости оборвали почти все плоды с лимона, не дожидаясь их созревания", — рассказали в саду. Сотрудники сада пояснили, что в заполярной коллекции растут два сорта этого растения - Пандероза и Павловский. Именно Павловский лимон и пострадал от бесцеремонных гостей. Этот сорт назван в честь города Павлов-на-Оке, где жил купец Карачистов, "отец русских лимонов". Несколько привезенных из Турции саженцев лимона он подарил своему родственнику Елагину, а тот занялся комнатным лимоноводством, разводя их не в оранжерее, а прямо дома. Через пару десятков лет почти в каждом доме рос свой лимон. "Растение поступило к нам коллекцию в 1952 году. Цветет и плодоносит оно ежегодно. Однако не многие (плоды – ред.) доживают до спелости", — сетуют сотрудники оранжереи.

https://ria.ru/20240104/podsnezhniki-1919708572.html

https://ria.ru/20231231/sok-1919219245.html

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кировск

россия

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мурманская область, кировск, россия, происшествия