https://ria.ru/20240116/likvidiruyut-1921573313.html

Городские службы ликвидируют последствия ночного снегопада в Москве

Городские службы ликвидируют последствия ночного снегопада в Москве - РИА Новости, 16.01.2024

Городские службы ликвидируют последствия ночного снегопада в Москве

Городские службы Москвы ликвидируют последствия ночного снегопада, за ночь прирост снега составил до 3 сантиметров, в течение дня местами пройдет небольшой... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T11:25

2024-01-16T11:25

2024-01-16T11:35

городское хозяйство москвы

москва

снегопад в москве

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы ликвидируют последствия ночного снегопада, за ночь прирост снега составил до 3 сантиметров, в течение дня местами пройдет небольшой снег, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Городские службы ликвидируют последствия ночного снегопада. За ночь прирост свежевыпавшего снега составил до 3 сантиметров. Сегодня в отдельных районах города ожидается небольшой снег. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении. Отмечается, что под особым контролем – пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам. Повсеместно идут работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств. "На улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе коммунальных служб. В течение светового дня проводим очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков", - говорится в сообщении. В Комплексе городского хозяйства подчеркнули, что места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями, поэтому пешеходам необходимо быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения.

https://ria.ru/20240116/moskva-1921541610.html

https://ria.ru/20240108/moroz-1920140232.html

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