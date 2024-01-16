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Городские службы ликвидируют последствия ночного снегопада в Москве - РИА Новости, 16.01.2024
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11:25 16.01.2024 (обновлено: 11:35 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/likvidiruyut-1921573313.html
Городские службы ликвидируют последствия ночного снегопада в Москве
Городские службы ликвидируют последствия ночного снегопада в Москве - РИА Новости, 16.01.2024
Городские службы ликвидируют последствия ночного снегопада в Москве
Городские службы Москвы ликвидируют последствия ночного снегопада, за ночь прирост снега составил до 3 сантиметров, в течение дня местами пройдет небольшой... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T11:25
2024-01-16T11:35
городское хозяйство москвы
москва
снегопад в москве
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы ликвидируют последствия ночного снегопада, за ночь прирост снега составил до 3 сантиметров, в течение дня местами пройдет небольшой снег, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Городские службы ликвидируют последствия ночного снегопада. За ночь прирост свежевыпавшего снега составил до 3 сантиметров. Сегодня в отдельных районах города ожидается небольшой снег. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении. Отмечается, что под особым контролем – пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам. Повсеместно идут работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств. "На улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе коммунальных служб. В течение светового дня проводим очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков", - говорится в сообщении. В Комплексе городского хозяйства подчеркнули, что места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями, поэтому пешеходам необходимо быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения.
https://ria.ru/20240116/moskva-1921541610.html
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городское хозяйство москвы, москва, снегопад в москве
Городское хозяйство Москвы, Москва, Снегопад в Москве
Городские службы ликвидируют последствия ночного снегопада в Москве

В Москве непрерывно продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудник коммунальных служб отчищает крышу одного из домов в Москве
Сотрудник коммунальных служб отчищает крышу одного из домов в Москве - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудник коммунальных служб отчищает крышу одного из домов в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы ликвидируют последствия ночного снегопада, за ночь прирост снега составил до 3 сантиметров, в течение дня местами пройдет небольшой снег, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы ликвидируют последствия ночного снегопада. За ночь прирост свежевыпавшего снега составил до 3 сантиметров. Сегодня в отдельных районах города ожидается небольшой снег. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что под особым контролем – пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам. Повсеместно идут работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств.
"На улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе коммунальных служб. В течение светового дня проводим очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков", - говорится в сообщении.
В Комплексе городского хозяйства подчеркнули, что места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями, поэтому пешеходам необходимо быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения.
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