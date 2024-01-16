https://ria.ru/20240116/kreschenskie_kupaniya-1921731788.html
Более 50 майн и купелей подготовят для крещенских купаний в Москве
Более 50 майн и купелей подготовят для крещенских купаний в Москве - РИА Новости, 16.01.2024
Более 50 майн и купелей подготовят для крещенских купаний в Москве
Более 50 майн и купелей подготовят для крещенских купаний, которые пройдут 18 и 19 января на 42 московских площадках, сообщается на официальном сайте мэра и... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T21:01
2024-01-16T21:01
2024-01-16T21:01
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
общество
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
крещенские купания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156359/27/1563592752_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_e1b22d15c987cd806c2131860a14bff4.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Более 50 майн и купелей подготовят для крещенских купаний, которые пройдут 18 и 19 января на 42 московских площадках, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "Крещенские купания пройдут 18 и 19 января на 42 столичных площадках. Для этого специалисты комплекса городского хозяйства подготовят 49 майн и 10 купелей", - говорится в сообщении. Отмечается, что все места для купаний оборудуют деревянными настилами, поручнями для спуска и подъема, противоскользящими покрытиями, средствами спасения, раздевалками, пунктами обогрева и питания, передвижными компактными туалетами, а также обеспечат освещением. Рядом организуют парковку. Кроме того, в местах проведения крещенских купаний установят информационные щиты с правилами купаний, оперативной информацией и схемами транспортного обслуживания. Специалисты АО "Мосводоканал" также обеспечат храмы, не имеющие подключения к центральному водоснабжению, временным подключением. Для каждой церкви и храмового комплекса инженерное решение подбирается индивидуально. Для некоторых объектов будет организовано временное водоснабжение с помощью байпасов, а к храмам, где нельзя проложить временные трубопроводы, воду доставят в автоцистернах. "Отдельное внимание — обеспечению безопасности. Во всех местах крещенских купаний будут дежурить сотрудники столичного пожарно-спасательного гарнизона. Спасатели будут сопровождать людей к проруби и обратно, осуществлять постоянный визуальный контроль за находящимися в водоемах", - добавляется в сообщении. Помимо этого, во всех точках будет организовано дежурство медицинского персонала, в том числе скорой помощи.
https://ria.ru/20240113/kupaniya-1921103706.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156359/27/1563592752_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_f7a58b50fbf94dd0d63a4dd41146159d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, крещенские купания
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы, Крещенские купания
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Более 50 майн и купелей подготовят для крещенских купаний, которые пройдут 18 и 19 января на 42 московских площадках, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"Крещенские купания
пройдут 18 и 19 января на 42 столичных площадках. Для этого специалисты комплекса городского хозяйства подготовят 49 майн и 10 купелей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все места для купаний оборудуют деревянными настилами, поручнями для спуска и подъема, противоскользящими покрытиями, средствами спасения, раздевалками, пунктами обогрева и питания, передвижными компактными туалетами, а также обеспечат освещением. Рядом организуют парковку.
Кроме того, в местах проведения крещенских купаний установят информационные щиты с правилами купаний, оперативной информацией и схемами транспортного обслуживания.
В Москве назвали места, организованные для крещенских купаний
Специалисты АО "Мосводоканал
" также обеспечат храмы, не имеющие подключения к центральному водоснабжению, временным подключением. Для каждой церкви и храмового комплекса инженерное решение подбирается индивидуально. Для некоторых объектов будет организовано временное водоснабжение с помощью байпасов, а к храмам, где нельзя проложить временные трубопроводы, воду доставят в автоцистернах.
"Отдельное внимание — обеспечению безопасности. Во всех местах крещенских купаний будут дежурить сотрудники столичного пожарно-спасательного гарнизона. Спасатели будут сопровождать людей к проруби и обратно, осуществлять постоянный визуальный контроль за находящимися в водоемах", - добавляется в сообщении.
Помимо этого, во всех точках будет организовано дежурство медицинского персонала, в том числе скорой помощи.