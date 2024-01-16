https://ria.ru/20240116/kreschenskie_kupaniya-1921731788.html

Более 50 майн и купелей подготовят для крещенских купаний в Москве

Более 50 майн и купелей подготовят для крещенских купаний в Москве - РИА Новости, 16.01.2024

Более 50 майн и купелей подготовят для крещенских купаний в Москве

Более 50 майн и купелей подготовят для крещенских купаний, которые пройдут 18 и 19 января на 42 московских площадках, сообщается на официальном сайте мэра и... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T21:01

2024-01-16T21:01

2024-01-16T21:01

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крещенские купания

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Более 50 майн и купелей подготовят для крещенских купаний, которые пройдут 18 и 19 января на 42 московских площадках, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "Крещенские купания пройдут 18 и 19 января на 42 столичных площадках. Для этого специалисты комплекса городского хозяйства подготовят 49 майн и 10 купелей", - говорится в сообщении. Отмечается, что все места для купаний оборудуют деревянными настилами, поручнями для спуска и подъема, противоскользящими покрытиями, средствами спасения, раздевалками, пунктами обогрева и питания, передвижными компактными туалетами, а также обеспечат освещением. Рядом организуют парковку. Кроме того, в местах проведения крещенских купаний установят информационные щиты с правилами купаний, оперативной информацией и схемами транспортного обслуживания. Специалисты АО "Мосводоканал" также обеспечат храмы, не имеющие подключения к центральному водоснабжению, временным подключением. Для каждой церкви и храмового комплекса инженерное решение подбирается индивидуально. Для некоторых объектов будет организовано временное водоснабжение с помощью байпасов, а к храмам, где нельзя проложить временные трубопроводы, воду доставят в автоцистернах. "Отдельное внимание — обеспечению безопасности. Во всех местах крещенских купаний будут дежурить сотрудники столичного пожарно-спасательного гарнизона. Спасатели будут сопровождать людей к проруби и обратно, осуществлять постоянный визуальный контроль за находящимися в водоемах", - добавляется в сообщении. Помимо этого, во всех точках будет организовано дежурство медицинского персонала, в том числе скорой помощи.

https://ria.ru/20240113/kupaniya-1921103706.html

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москва, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, крещенские купания