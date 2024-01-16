https://ria.ru/20240116/krasnoyarsk-1921563715.html

В Красноярске до 1300 домов перейдут на экологичное отопление в 2024 году

В Красноярске до 1300 домов перейдут на экологичное отопление в 2024 году - РИА Новости, 16.01.2024

В Красноярске до 1300 домов перейдут на экологичное отопление в 2024 году

Почти 1,3 тысячи частных домовладений Красноярска в течение 2024 года перейдут в рамках федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология" на РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T10:45

2024-01-16T10:45

2024-01-16T10:45

красноярск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 16 янв - РИА Новости. Почти 1,3 тысячи частных домовладений Красноярска в течение 2024 года перейдут в рамках федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология" на экологичные виды топлива, сообщает краевое Министерство промышленности и торговли на сайте. "На газовое отопление перейдут 180 домов, где установят автономные системы отопления, работающие на сжиженном углеводородном газе. Из федерального и краевого бюджетов для этого будет потрачено более 176 млн рублей... Помимо газового отопления, популярный запрос среди населения – переход на экологичное отопление путём установки автоматического твёрдотопливного котла. В этом году планируется перевести на этот вид отопления 1115 частных домов. Бюджетные траты превысят 557 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Комплексная программа по переводу частных домовладений с печным или угольным отоплением на более экологичные виды отопления действует в Красноярске с 2022 года. Помимо установки газгольдеров и автоматических твёрдотопливных котлов, прорабатываются варианты перехода на электро- и централизованное теплоснабжение. Собственники выбирают предпочтительный вариант, а специалисты оценивают техническую возможность его внедрения в конкретном доме. В 2022 году по нацпроекту на газ перешли 23 дома, в 2023 – 170. Установка газгольдера возможна после оценки технической возможности с учетом нормативных требований взрывопожароопасности. Так, расстояние от жилого здания до него должно быть не менее 10 метров, для сетей инженерно-технического обеспечения – от 2 до 5 метров.

красноярск

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

красноярск, красноярский край