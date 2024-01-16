https://ria.ru/20240116/koronavirus-1921571711.html

В Москве за неделю госпитализировали 548 человек с COVID-19

В Москве за неделю госпитализировали 548 человек с COVID-19 - РИА Новости, 16.01.2024

В Москве за неделю госпитализировали 548 человек с COVID-19

С 8 по 14 января в Москве выявили 4272 случая COVID-19, умерли 22 человека, следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по коронавирусу. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T11:20

2024-01-16T11:20

2024-01-16T11:20

здоровье - общество

москва

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. С 8 по 14 января в Москве выявили 4272 случая COVID-19, умерли 22 человека, следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по коронавирусу. "Выявлено случаев за неделю - 4272, госпитализированы 548 человек, выздоровели 3554 человека, 22 человека умерли", - говорится в сводке по столице.

https://ria.ru/20240115/koronavirus-2023-1896370980.html

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здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирус в россии