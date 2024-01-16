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В Москве за неделю госпитализировали 548 человек с COVID-19
В Москве за неделю госпитализировали 548 человек с COVID-19 - РИА Новости, 16.01.2024
В Москве за неделю госпитализировали 548 человек с COVID-19
С 8 по 14 января в Москве выявили 4272 случая COVID-19, умерли 22 человека, следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по коронавирусу. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T11:20
2024-01-16T11:20
2024-01-16T11:20
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. С 8 по 14 января в Москве выявили 4272 случая COVID-19, умерли 22 человека, следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по коронавирусу. "Выявлено случаев за неделю - 4272, госпитализированы 548 человек, выздоровели 3554 человека, 22 человека умерли", - говорится в сводке по столице.
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здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирус в россии
Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса, Коронавирус в России
В Москве за неделю госпитализировали 548 человек с COVID-19
В Москве за неделю выявили 4272 новых случая COVID-19, умерли 22 человека