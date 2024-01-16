https://ria.ru/20240116/kompensatsiya-1921536754.html

Воронежцам компенсируют ущерб, нанесенный движимому имуществу атакой БПЛА

Воронежцам компенсируют ущерб, нанесенный движимому имуществу атакой БПЛА - РИА Новости, 16.01.2024

Воронежцам компенсируют ущерб, нанесенный движимому имуществу атакой БПЛА

Ущерб, нанесённый движимому имуществу из-за атаки украинских беспилотников, компенсируют жителям Воронежа, сообщил мэр города Вадим Кстенин. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T06:19

2024-01-16T06:19

2024-01-16T06:19

воронеж

воронежская область

россия

александр гусев (губернатор)

происшествия

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Ущерб, нанесённый движимому имуществу из-за атаки украинских беспилотников, компенсируют жителям Воронежа, сообщил мэр города Вадим Кстенин. ПВО в ночь на 16 января сбила три украинских беспилотника над территорией Воронежской области, сообщила ранее пресс-служба Минобороны России. Ранее в свою очередь губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над Воронежем дежурными средствами ПВО была отражена атака украинских беспилотных летательных аппаратов. В одном многоквартирном доме ликвидировано возгорание на балконе. Ещё в двух МКД и ряде частных домов выбиты окна. Оперативные службы уже работают на местах. Всем гражданам будет оказана помощь в кратчайшие сроки, добавил глава региона. Гусев также отметил, что в результате попадания в квартиру на улице Тепличной фрагментов сбитого БПЛА девочке 2013 года рождения понадобилась медицинская помощь. "Управа района на месте, предварительно оценивает количество повреждённых окон более чем в три десятка. Введённый режим городской ЧС и здесь позволит оперативно провести мероприятия по их замене. Также гражданам будет компенсирован ущерб, нанесённый движимому имуществу", - написал Кстенин в своем Telegram-канале. Режим ЧС ввели в Воронеже после атаки украинских беспилотников, сообщил ранее мэр. Также он уточнил, что первую партию окон власти Воронежа уже заказали для квартир, пострадавших из-за атаки БПЛА.

https://ria.ru/20240115/bespilotnik-1921505764.html

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воронеж, воронежская область, россия, александр гусев (губернатор), происшествия