https://ria.ru/20240116/kndr-1921587104.html

Лавров рассказал, что обсудит на встрече с главой МИД КНДР

Лавров рассказал, что обсудит на встрече с главой МИД КНДР - РИА Новости, 16.01.2024

Лавров рассказал, что обсудит на встрече с главой МИД КНДР

Москва и Пхеньян в ходе визита главы МИД Северной Кореи Цой Сон Хи в Москву подведут предварительные итоги выполнения договоренностей саммита лидеров РФ и КНДР... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T12:18

2024-01-16T12:18

2024-01-16T12:28

политика

кндр (северная корея)

сергей лавров

цой сон хи

владимир путин

ким чен ын

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Москва и Пхеньян в ходе визита главы МИД Северной Кореи Цой Сон Хи в Москву подведут предварительные итоги выполнения договоренностей саммита лидеров РФ и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Сегодня мы с вами предметно обсудим актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая дальнейшее расширение нашего взаимодействия в практических областях", - сказал Лавров во время вступительного слова при встрече."Время, которое мы выбрали для нашей встречи, как нельзя лучше подходит для того, чтобы подвести предварительные итоги той активной работы, которая была начата для выполнения договоренностей, достигнутых в ходе сентябрьского саммита между президентом Путиным и председателем государственных дел Ким Чен Ыном на космодроме "Восточный", - добавил Лавров в ходе переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи."Соответствующая работа уже активно ведется", - сообщил министр."Из международной повестки дня, безусловно, мы хотели бы продолжить наш доверительный диалог по ситуации на Корейском полуострове, в целом в Северо-Восточной Азии ", - сказал Лавров на встрече с главой МИД КНДР.

https://ria.ru/20240116/kndr-1921587830.html

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Ольга Фомченкова

политика, кндр (северная корея), сергей лавров, цой сон хи, владимир путин, ким чен ын