Не нуждаемся в приказах. Китайцы пришли в ярость из-за требования Украины
© AP Photo / Markus SchreiberГлава офиса президента Украины Андрей Ермак на пресс-конференции в Давосе
© AP Photo / Markus Schreiber
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак на пресс-конференции в Давосе. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" негативно отреагировали на призыв киевских властей к Пекину принять участие в украинской "формуле мира".
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак пожаловался на пресс-конференции в Давосе, что Китай не участвует в обсуждении так называемой "формулы мира", которую продвигает Украина. По его словам, Киев хочет, чтобы эту "формулу" обсуждал максимально широкий круг стран, и Украина приглашала Пекин присоединиться к обсуждениям.
"Сражаться или нет – дело Украины. Пекин не нуждается в приказах Киева", - заявил один из пользователей.
"Подобное подстрекательство бессмысленно. У России и Китая достаточно мощи, чтобы они могли принимать решения за себя", - заметил другой комментатор.
"Да кого волнует мнение этих колоний, притворяющихся странами!" – указал еще один читатель.
"В октябре 2023 года украинские компании ввели санкции против трех государственных предприятий Китая: PetroChina, Sinopec и CNOOC. После такого у Киева хватает наглости просить помощи у Пекина?" – возмутился четвертый комментатор.
"Какое непостоянство! Этот актеришка, вцепившийся в США и другие западные страны, рано или поздно повернется против Китая. Мы должны подготовить план на этот случай", - отметил другой пользователь.
"Украина, а что же ты не осуждаешь США и Европу за вмешательство в тайваньский вопрос?" – спросил еще один комментатор.
"Что-то попрошаек много развелось в последнее время", - добавил один из читателей.
"Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". "Формулу мира" Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности.
Как указывал президент Владимир Путин, если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего переговоры. При этом, подчеркнул он, урегулирование возможно только при соблюдении гарантий безопасности России. В Москве также неоднократно подчеркивали, для нее абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации.
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