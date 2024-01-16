https://ria.ru/20240116/kitay-1921524186.html

Не нуждаемся в приказах. Китайцы пришли в ярость из-за требования Украины

Не нуждаемся в приказах. Китайцы пришли в ярость из-за требования Украины - РИА Новости, 16.01.2024

Не нуждаемся в приказах. Китайцы пришли в ярость из-за требования Украины

Читатели китайского портала "Гуаньча" негативно отреагировали на призыв киевских властей к Пекину принять участие в украинской "формуле мира". РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T01:34

2024-01-16T01:34

2024-01-16T01:34

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" негативно отреагировали на призыв киевских властей к Пекину принять участие в украинской "формуле мира".Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак пожаловался на пресс-конференции в Давосе, что Китай не участвует в обсуждении так называемой "формулы мира", которую продвигает Украина. По его словам, Киев хочет, чтобы эту "формулу" обсуждал максимально широкий круг стран, и Украина приглашала Пекин присоединиться к обсуждениям."Сражаться или нет – дело Украины. Пекин не нуждается в приказах Киева", - заявил один из пользователей."Подобное подстрекательство бессмысленно. У России и Китая достаточно мощи, чтобы они могли принимать решения за себя", - заметил другой комментатор."Да кого волнует мнение этих колоний, притворяющихся странами!" – указал еще один читатель."В октябре 2023 года украинские компании ввели санкции против трех государственных предприятий Китая: PetroChina, Sinopec и CNOOC. После такого у Киева хватает наглости просить помощи у Пекина?" – возмутился четвертый комментатор."Какое непостоянство! Этот актеришка, вцепившийся в США и другие западные страны, рано или поздно повернется против Китая. Мы должны подготовить план на этот случай", - отметил другой пользователь."Украина, а что же ты не осуждаешь США и Европу за вмешательство в тайваньский вопрос?" – спросил еще один комментатор."Что-то попрошаек много развелось в последнее время", - добавил один из читателей."Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". "Формулу мира" Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности.Как указывал президент Владимир Путин, если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего переговоры. При этом, подчеркнул он, урегулирование возможно только при соблюдении гарантий безопасности России. В Москве также неоднократно подчеркивали, для нее абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации.Другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240115/peregovory-1921509189.html

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в мире, китай, украина, владимир зеленский, владимир путин, россия