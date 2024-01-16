Рейтинг@Mail.ru
Не нуждаемся в приказах. Китайцы пришли в ярость из-за требования Украины - РИА Новости, 16.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:34 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/kitay-1921524186.html
Не нуждаемся в приказах. Китайцы пришли в ярость из-за требования Украины
Не нуждаемся в приказах. Китайцы пришли в ярость из-за требования Украины - РИА Новости, 16.01.2024
Не нуждаемся в приказах. Китайцы пришли в ярость из-за требования Украины
Читатели китайского портала "Гуаньча" негативно отреагировали на призыв киевских властей к Пекину принять участие в украинской "формуле мира". РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T01:34
2024-01-16T01:34
в мире
китай
украина
владимир зеленский
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921403661_78:178:2923:1778_1920x0_80_0_0_2773b62896800dee5af0c441dafd3d7c.jpg
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" негативно отреагировали на призыв киевских властей к Пекину принять участие в украинской "формуле мира".Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак пожаловался на пресс-конференции в Давосе, что Китай не участвует в обсуждении так называемой "формулы мира", которую продвигает Украина. По его словам, Киев хочет, чтобы эту "формулу" обсуждал максимально широкий круг стран, и Украина приглашала Пекин присоединиться к обсуждениям."Сражаться или нет – дело Украины. Пекин не нуждается в приказах Киева", - заявил один из пользователей."Подобное подстрекательство бессмысленно. У России и Китая достаточно мощи, чтобы они могли принимать решения за себя", - заметил другой комментатор."Да кого волнует мнение этих колоний, притворяющихся странами!" – указал еще один читатель."В октябре 2023 года украинские компании ввели санкции против трех государственных предприятий Китая: PetroChina, Sinopec и CNOOC. После такого у Киева хватает наглости просить помощи у Пекина?" – возмутился четвертый комментатор."Какое непостоянство! Этот актеришка, вцепившийся в США и другие западные страны, рано или поздно повернется против Китая. Мы должны подготовить план на этот случай", - отметил другой пользователь."Украина, а что же ты не осуждаешь США и Европу за вмешательство в тайваньский вопрос?" – спросил еще один комментатор."Что-то попрошаек много развелось в последнее время", - добавил один из читателей."Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". "Формулу мира" Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности.Как указывал президент Владимир Путин, если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего переговоры. При этом, подчеркнул он, урегулирование возможно только при соблюдении гарантий безопасности России. В Москве также неоднократно подчеркивали, для нее абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации.Другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240115/peregovory-1921509189.html
https://ria.ru/20240116/sammit-1921519103.html
китай
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921403661_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa7e0b61c15bfcc1eb6dd4ce64ea2435.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, украина, владимир зеленский, владимир путин, россия
В мире, Китай, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия

Не нуждаемся в приказах. Китайцы пришли в ярость из-за требования Украины

© AP Photo / Markus SchreiberГлава офиса президента Украины Андрей Ермак на пресс-конференции в Давосе
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак на пресс-конференции в Давосе - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак на пресс-конференции в Давосе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" негативно отреагировали на призыв киевских властей к Пекину принять участие в украинской "формуле мира".
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак пожаловался на пресс-конференции в Давосе, что Китай не участвует в обсуждении так называемой "формулы мира", которую продвигает Украина. По его словам, Киев хочет, чтобы эту "формулу" обсуждал максимально широкий круг стран, и Украина приглашала Пекин присоединиться к обсуждениям.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Зеленский снова заговорил о мирных переговорах, теперь с участием Китая
Вчера, 22:01
"Сражаться или нет – дело Украины. Пекин не нуждается в приказах Киева", - заявил один из пользователей.
"Подобное подстрекательство бессмысленно. У России и Китая достаточно мощи, чтобы они могли принимать решения за себя", - заметил другой комментатор.
"Да кого волнует мнение этих колоний, притворяющихся странами!" – указал еще один читатель.
"В октябре 2023 года украинские компании ввели санкции против трех государственных предприятий Китая: PetroChina, Sinopec и CNOOC. После такого у Киева хватает наглости просить помощи у Пекина?" – возмутился четвертый комментатор.
"Какое непостоянство! Этот актеришка, вцепившийся в США и другие западные страны, рано или поздно повернется против Китая. Мы должны подготовить план на этот случай", - отметил другой пользователь.
"Украина, а что же ты не осуждаешь США и Европу за вмешательство в тайваньский вопрос?" – спросил еще один комментатор.
"Что-то попрошаек много развелось в последнее время", - добавил один из читателей.
"Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". "Формулу мира" Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности.
Как указывал президент Владимир Путин, если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего переговоры. При этом, подчеркнул он, урегулирование возможно только при соблюдении гарантий безопасности России. В Москве также неоднократно подчеркивали, для нее абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации.
Другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Источник назвал условия для переговоров между Россией и Украиной
00:06
 
В миреКитайУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала