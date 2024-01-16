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Пентагон заявил, что хуситы нанесли удар по сухогрузу в Красном море - РИА Новости, 16.01.2024
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20:29 16.01.2024 (обновлено: 20:55 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/khusity-1921726282.html
Пентагон заявил, что хуситы нанесли удар по сухогрузу в Красном море
Пентагон заявил, что хуситы нанесли удар по сухогрузу в Красном море - РИА Новости, 16.01.2024
Пентагон заявил, что хуситы нанесли удар по сухогрузу в Красном море
США во вторник уничтожили четыре противокорабельные баллистические ракеты правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла"... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T20:29
2024-01-16T20:55
в мире
сша
йемен
красное море
джо байден
министерство обороны сша
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. США во вторник уничтожили четыре противокорабельные баллистические ракеты правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), которые готовились к запуску для атаки по торговым судам и военным кораблям США в Красном море, заявили РИА Новости в Пентагоне."Вслед для атакой на принадлежащий и управляемый США контейнеровоз Gibraltar Eagle под флагом Мальты 16 января силы США нанесли удар и уничтожили четыре противокорабельные баллистические ракеты хуситов. Эти ракеты были готовы к запуску с подконтрольных хуситам районов Йемена и представляли прямую угрозу торговым и военным кораблям США в регионе", - сообщил агентству представитель аминобороны США.В Пентагоне добавили, что во вторник хуситы также запустили и нанесли удар противокорабельной баллистической ракетой с территории Йемена по сухогрузу Zografia, который шел по Красному морю под флагом Мальты. "О пострадавших не сообщалось", - добавили в ведомстве.В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов). Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на "угрозу свободе судоходства", пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
https://ria.ru/20240113/rasplata-1921046447.html
https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html
https://ria.ru/20240116/yemen-1921670899.html
сша
йемен
красное море
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в мире, сша, йемен, красное море, джо байден, министерство обороны сша, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, США, Йемен, Красное море, Джо Байден, Министерство обороны США, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
Пентагон заявил, что хуситы нанесли удар по сухогрузу в Красном море

Пентагон: хуситы нанесли удар по сухогрузу под флагом Мальты в Красном море

© РИА Новости / Семен ХорунжийСухогруз
Сухогруз - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Семен Хорунжий
Сухогруз. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. США во вторник уничтожили четыре противокорабельные баллистические ракеты правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), которые готовились к запуску для атаки по торговым судам и военным кораблям США в Красном море, заявили РИА Новости в Пентагоне.
"Вслед для атакой на принадлежащий и управляемый США контейнеровоз Gibraltar Eagle под флагом Мальты 16 января силы США нанесли удар и уничтожили четыре противокорабельные баллистические ракеты хуситов. Эти ракеты были готовы к запуску с подконтрольных хуситам районов Йемена и представляли прямую угрозу торговым и военным кораблям США в регионе", - сообщил агентству представитель аминобороны США.
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Для англосаксов настало время расплаты
13 января, 08:00
В Пентагоне добавили, что во вторник хуситы также запустили и нанесли удар противокорабельной баллистической ракетой с территории Йемена по сухогрузу Zografia, который шел по Красному морю под флагом Мальты. "О пострадавших не сообщалось", - добавили в ведомстве.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов). Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Битва за Ближний Восток началась — Россия ждет
Вчера, 08:00
Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на "угрозу свободе судоходства", пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
Бойцы-хуситы в Йемене - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Эксперт рассказал о подоплеке американских и британских атак по Йемену
Вчера, 16:24
 
В миреСШАЙеменКрасное мореДжо БайденМинистерство обороны СШААнсар АллаВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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