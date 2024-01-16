Пентагон заявил, что хуситы нанесли удар по сухогрузу в Красном море
Пентагон: хуситы нанесли удар по сухогрузу под флагом Мальты в Красном море
Сухогруз. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. США во вторник уничтожили четыре противокорабельные баллистические ракеты правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), которые готовились к запуску для атаки по торговым судам и военным кораблям США в Красном море, заявили РИА Новости в Пентагоне.
"Вслед для атакой на принадлежащий и управляемый США контейнеровоз Gibraltar Eagle под флагом Мальты 16 января силы США нанесли удар и уничтожили четыре противокорабельные баллистические ракеты хуситов. Эти ракеты были готовы к запуску с подконтрольных хуситам районов Йемена и представляли прямую угрозу торговым и военным кораблям США в регионе", - сообщил агентству представитель аминобороны США.
В Пентагоне добавили, что во вторник хуситы также запустили и нанесли удар противокорабельной баллистической ракетой с территории Йемена по сухогрузу Zografia, который шел по Красному морю под флагом Мальты. "О пострадавших не сообщалось", - добавили в ведомстве.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов). Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на "угрозу свободе судоходства", пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.