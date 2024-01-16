https://ria.ru/20240116/kherson-1921519202.html

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Херсоне

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Херсоне - РИА Новости, 16.01.2024

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Херсоне

Взрывы вновь раздались в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T00:08

2024-01-16T00:08

2024-01-16T00:08

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россия

херсон

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Взрывы вновь раздались в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинское издание "Страна.ua". Ранее в понедельник назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил о серии взрывов в Херсоне. "Сообщают о новых взрывах в Херсоне", - пишет издание. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольных Киеву частях Херсонской области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

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россия

херсон

херсонская область

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россия, херсон, херсонская область , дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире