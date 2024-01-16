Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Херсоне
"Страна.ua": в подконтрольном Киеву Херсоне прогремели новые взрывы
Сотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Взрывы вновь раздались в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Ранее в понедельник назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил о серии взрывов в Херсоне.
"Сообщают о новых взрывах в Херсоне", - пишет издание.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольных Киеву частях Херсонской области звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.