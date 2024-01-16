https://ria.ru/20240116/granitsa-1921663855.html
Польские перевозчики допустили повторную блокаду границы с Украиной
Польские перевозчики допустили повторную блокаду границы с Украиной - РИА Новости, 16.01.2024
Польские перевозчики допустили повторную блокаду границы с Украиной
Польский политик Рафал Меклер, связанный с движением перевозчиков, сообщил, что протест на границе с Украиной будет возобновлен после 1 марта, если... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T15:54
2024-01-16T15:54
2024-01-16T15:54
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ВАРШАВА, 16 янв - РИА Новости. Польский политик Рафал Меклер, связанный с движением перевозчиков, сообщил, что протест на границе с Украиной будет возобновлен после 1 марта, если правительство Польши не выполнит свои обещания. Ранее министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак заявлял, что правительство подписало с протестующими перевозчиками соглашение, которое предусматривает прекращение блокады границы на трех переходах: Корчова, Хребенне, Дорогуск. В соглашении содержатся семь пунктов договоренностей и обещаний. По словам Меклера, если не удастся выработать решения, протестующие вернутся на границу. "Мы даем министерству кредит доверия. Это не капитуляция, а стратегическая пауза", - сказал он. "Мы оставляем на границе всю инфраструктуру: контейнеры, прицепы. В случае, если постулаты не будут реализованы, мы вернемся на границу", - предупредил он. В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигала 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240101/kiev-1919334553.html
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в мире, украина, всемирная торговая организация (вто), киев, польша, евросоюз
В мире, Украина, Всемирная торговая организация (ВТО), Киев, Польша, Евросоюз
Польские перевозчики допустили повторную блокаду границы с Украиной
Польские перевозчики могут возобновить блокаду границы с Украиной после 1 марта
ВАРШАВА, 16 янв - РИА Новости. Польский политик Рафал Меклер, связанный с движением перевозчиков, сообщил, что протест на границе с Украиной будет возобновлен после 1 марта, если правительство Польши не выполнит свои обещания.
Ранее министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак заявлял, что правительство подписало с протестующими перевозчиками соглашение, которое предусматривает прекращение блокады границы на трех переходах: Корчова, Хребенне, Дорогуск. В соглашении содержатся семь пунктов договоренностей и обещаний.
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По словам Меклера, если не удастся выработать решения, протестующие вернутся на границу. "Мы даем министерству кредит доверия. Это не капитуляция, а стратегическая пауза", - сказал он.
"Мы оставляем на границе всю инфраструктуру: контейнеры, прицепы. В случае, если постулаты не будут реализованы, мы вернемся на границу", - предупредил он.
В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигала 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС
, но обязала Киев
ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии
, Венгрии
и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО
. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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