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Вот тебе и санкции. Немцы пришли в ярость из-за падения ВВП - РИА Новости, 16.01.2024
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05:59 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/germaniya-1921535818.html
Вот тебе и санкции. Немцы пришли в ярость из-за падения ВВП
Вот тебе и санкции. Немцы пришли в ярость из-за падения ВВП - РИА Новости, 16.01.2024
Вот тебе и санкции. Немцы пришли в ярость из-за падения ВВП
Читатели немецкого журнала Der Spiegel гневно отреагировали на статью, посвященную экономическим результатам Германии за 2023 год. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T05:59
2024-01-16T05:59
в мире
россия
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украина
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Читатели немецкого журнала Der Spiegel гневно отреагировали на статью, посвященную экономическим результатам Германии за 2023 год.Как свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis), ВВП Германии, крупнейшей экономики Европы, в прошедшем году сократился на 0,3%. В 2022 году экономика ФРГ показывала динамику роста в 1,8%.Как отметило издание, "санкции против России, дорогая энергетика и дискуссия о перестройке экономики" в условиях климатического кризиса затрудняют работу компаний. "Результат: экономика в 2023 году впала в рецессию", - констатировал Der Spiegel.Публикация издания в Facebook* вызвала активный отклик читателей в комментариях."Санкции против России нанесли ущерб нам, но не России. Так что для России это санкции против нас", - написал Julien Weikinnes."Санкции работают", - сыронизировал Rodrigo Diaz de Vivar."Дорогой Spiegel, виновата не Россия, не дорогая энергетика и не климатический кризис, а неумелое и неквалифицированное "светофорное" правительство!" – заявил Gottfried Gutsmiedl."Санкции против России — это экономическое "харакири" против немецкого народа!" – указал Roland Klose."Когда человек по идеологическим соображениям вводит против себя санкции, удивляться не приходится", - заметил Klaus Pridnig."Всех проблем можно было бы избежать с помощью другой, сбалансированной политики. С этим правительством ничего не спасти. На самом деле не существует ни одной области, в которой можно было бы увидеть успех. Два года "светофорной" коалиции отбросили Германию на 20 лет назад", - подчеркнул Edgar Macke.При этом ряд пользователей выступил в защиту правящей в Германии коалиции."Да, конечно, в этом виноват только "светофор". &lt;…&gt; Коалиция не может не учитывать конфликт на Украине, рост цен на энергоносители из-за энергетической зависимости от России, созданной (во время правления ныне оппозиционного блока ХСС/ХДС) "союзом", политику ЕЦБ в отношении процентных ставок и так далее", - заявила Bianca Schlegel."Приведенная выше статья относится к разделу: создание настроений и возложение ответственности на "светофор". Что может сделать коалиция, если конфликт на Украине негативно влияет на экономику? Германия чрезвычайно ориентирована на экспорт", - выразил мнение Detlef Brandenburger."Если, начиная с 2024 года, ситуация снова пойдет в гору, как это прогнозировалось, "светофор", учитывая все обстоятельства, поступил скорее правильно, чем неправильно", - понадеялся Peter Dominik.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240114/sholts-1921237869.html
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в мире, россия, германия, украина, хдс/хсс
В мире, Россия, Германия, Украина, ХДС/ХСС

Вот тебе и санкции. Немцы пришли в ярость из-за падения ВВП

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Читатели немецкого журнала Der Spiegel гневно отреагировали на статью, посвященную экономическим результатам Германии за 2023 год.
Как свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis), ВВП Германии, крупнейшей экономики Европы, в прошедшем году сократился на 0,3%. В 2022 году экономика ФРГ показывала динамику роста в 1,8%.
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Как отметило издание, "санкции против России, дорогая энергетика и дискуссия о перестройке экономики" в условиях климатического кризиса затрудняют работу компаний. "Результат: экономика в 2023 году впала в рецессию", - констатировал Der Spiegel.
Публикация издания в Facebook* вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Санкции против России нанесли ущерб нам, но не России. Так что для России это санкции против нас", - написал Julien Weikinnes.
"Санкции работают", - сыронизировал Rodrigo Diaz de Vivar.
"Дорогой Spiegel, виновата не Россия, не дорогая энергетика и не климатический кризис, а неумелое и неквалифицированное "светофорное" правительство!" – заявил Gottfried Gutsmiedl.
"Санкции против России — это экономическое "харакири" против немецкого народа!" – указал Roland Klose.
"Когда человек по идеологическим соображениям вводит против себя санкции, удивляться не приходится", - заметил Klaus Pridnig.
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"Всех проблем можно было бы избежать с помощью другой, сбалансированной политики. С этим правительством ничего не спасти. На самом деле не существует ни одной области, в которой можно было бы увидеть успех. Два года "светофорной" коалиции отбросили Германию на 20 лет назад", - подчеркнул Edgar Macke.
При этом ряд пользователей выступил в защиту правящей в Германии коалиции.
"Да, конечно, в этом виноват только "светофор". <…> Коалиция не может не учитывать конфликт на Украине, рост цен на энергоносители из-за энергетической зависимости от России, созданной (во время правления ныне оппозиционного блока ХСС/ХДС) "союзом", политику ЕЦБ в отношении процентных ставок и так далее", - заявила Bianca Schlegel.
"Приведенная выше статья относится к разделу: создание настроений и возложение ответственности на "светофор". Что может сделать коалиция, если конфликт на Украине негативно влияет на экономику? Германия чрезвычайно ориентирована на экспорт", - выразил мнение Detlef Brandenburger.
"Если, начиная с 2024 года, ситуация снова пойдет в гору, как это прогнозировалось, "светофор", учитывая все обстоятельства, поступил скорее правильно, чем неправильно", - понадеялся Peter Dominik.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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