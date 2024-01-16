https://ria.ru/20240116/germaniya-1921535818.html

Вот тебе и санкции. Немцы пришли в ярость из-за падения ВВП

Вот тебе и санкции. Немцы пришли в ярость из-за падения ВВП - РИА Новости, 16.01.2024

Вот тебе и санкции. Немцы пришли в ярость из-за падения ВВП

Читатели немецкого журнала Der Spiegel гневно отреагировали на статью, посвященную экономическим результатам Германии за 2023 год. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T05:59

2024-01-16T05:59

2024-01-16T05:59

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Читатели немецкого журнала Der Spiegel гневно отреагировали на статью, посвященную экономическим результатам Германии за 2023 год.Как свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis), ВВП Германии, крупнейшей экономики Европы, в прошедшем году сократился на 0,3%. В 2022 году экономика ФРГ показывала динамику роста в 1,8%.Как отметило издание, "санкции против России, дорогая энергетика и дискуссия о перестройке экономики" в условиях климатического кризиса затрудняют работу компаний. "Результат: экономика в 2023 году впала в рецессию", - констатировал Der Spiegel.Публикация издания в Facebook* вызвала активный отклик читателей в комментариях."Санкции против России нанесли ущерб нам, но не России. Так что для России это санкции против нас", - написал Julien Weikinnes."Санкции работают", - сыронизировал Rodrigo Diaz de Vivar."Дорогой Spiegel, виновата не Россия, не дорогая энергетика и не климатический кризис, а неумелое и неквалифицированное "светофорное" правительство!" – заявил Gottfried Gutsmiedl."Санкции против России — это экономическое "харакири" против немецкого народа!" – указал Roland Klose."Когда человек по идеологическим соображениям вводит против себя санкции, удивляться не приходится", - заметил Klaus Pridnig."Всех проблем можно было бы избежать с помощью другой, сбалансированной политики. С этим правительством ничего не спасти. На самом деле не существует ни одной области, в которой можно было бы увидеть успех. Два года "светофорной" коалиции отбросили Германию на 20 лет назад", - подчеркнул Edgar Macke.При этом ряд пользователей выступил в защиту правящей в Германии коалиции."Да, конечно, в этом виноват только "светофор". <…> Коалиция не может не учитывать конфликт на Украине, рост цен на энергоносители из-за энергетической зависимости от России, созданной (во время правления ныне оппозиционного блока ХСС/ХДС) "союзом", политику ЕЦБ в отношении процентных ставок и так далее", - заявила Bianca Schlegel."Приведенная выше статья относится к разделу: создание настроений и возложение ответственности на "светофор". Что может сделать коалиция, если конфликт на Украине негативно влияет на экономику? Германия чрезвычайно ориентирована на экспорт", - выразил мнение Detlef Brandenburger."Если, начиная с 2024 года, ситуация снова пойдет в гору, как это прогнозировалось, "светофор", учитывая все обстоятельства, поступил скорее правильно, чем неправильно", - понадеялся Peter Dominik.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240114/sholts-1921237869.html

https://ria.ru/20240114/promyshlennost-1921029188.html

https://ria.ru/20240112/germaniya-1920777802.html

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