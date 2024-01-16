https://ria.ru/20240116/gaza-1921664309.html

ЕС внес политического лидера ХАМАС в Газе в список террористов

ЕС внес политического лидера ХАМАС в Газе в список террористов - РИА Новости, 16.01.2024

ЕС внес политического лидера ХАМАС в Газе в список террористов

ЕС внес в список террористов политического лидера ХАМАС в секторе Газа Яхью Синвара, заявив, что считает его ответственным за атаку на Израиль 7 октября,... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T15:57

2024-01-16T15:57

2024-01-16T16:13

в мире

евросоюз

хамас

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БРЮССЕЛЬ, 16 янв – РИА Новости. ЕС внес в список террористов политического лидера ХАМАС в секторе Газа Яхью Синвара, заявив, что считает его ответственным за атаку на Израиль 7 октября, говорится в распространенном документе Совета ЕС."Сегодня Совет ЕС принял решение о внесении одного физлица в список террористов. Это решение стало частью ответа Евросоюза на угрозу, исходящую от ХАМАС и его жестоких и неизбирательных террористических атак в Израиле 7 октября 2023 года. Эти санкции вступают в силу с сегодняшнего дня. В список включен один из политических лидеров ХАМАС Яхья Синвар. После включения в список все средства и активы Яхьи Синвара в странах-членах ЕС подлежат замораживанию. Операторам в ЕС также запрещено предоставлять ему средства и экономические ресурсы", - указывается в документе.В декабре Совет ЕС внес в список террористов двух лидеров боевого крыла палестинского движения ХАМАС, которых также назвал ответственными за атаку на Израиль 7 октября. Тогда в "черный список" Евросоюза попал глава боевого крыла ХАМАС "Бригады Иззеддина аль-Кассама" Мохаммед Дейф, а также его заместитель Марван Исса.Высокопоставленный европейский представитель в конце прошлого года рассказал журналистам, что ЕС планирует в ближайшие недели ввести новые ограничения против движения ХАМАС, которое на европейском уровне признано террористической организацией.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, евросоюз, хамас, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году