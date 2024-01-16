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ЕС внес политического лидера ХАМАС в Газе в список террористов - РИА Новости, 16.01.2024
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15:57 16.01.2024 (обновлено: 16:13 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/gaza-1921664309.html
ЕС внес политического лидера ХАМАС в Газе в список террористов
ЕС внес политического лидера ХАМАС в Газе в список террористов - РИА Новости, 16.01.2024
ЕС внес политического лидера ХАМАС в Газе в список террористов
ЕС внес в список террористов политического лидера ХАМАС в секторе Газа Яхью Синвара, заявив, что считает его ответственным за атаку на Израиль 7 октября,... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T15:57
2024-01-16T16:13
в мире
евросоюз
хамас
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БРЮССЕЛЬ, 16 янв – РИА Новости. ЕС внес в список террористов политического лидера ХАМАС в секторе Газа Яхью Синвара, заявив, что считает его ответственным за атаку на Израиль 7 октября, говорится в распространенном документе Совета ЕС."Сегодня Совет ЕС принял решение о внесении одного физлица в список террористов. Это решение стало частью ответа Евросоюза на угрозу, исходящую от ХАМАС и его жестоких и неизбирательных террористических атак в Израиле 7 октября 2023 года. Эти санкции вступают в силу с сегодняшнего дня. В список включен один из политических лидеров ХАМАС Яхья Синвар. После включения в список все средства и активы Яхьи Синвара в странах-членах ЕС подлежат замораживанию. Операторам в ЕС также запрещено предоставлять ему средства и экономические ресурсы", - указывается в документе.В декабре Совет ЕС внес в список террористов двух лидеров боевого крыла палестинского движения ХАМАС, которых также назвал ответственными за атаку на Израиль 7 октября. Тогда в "черный список" Евросоюза попал глава боевого крыла ХАМАС "Бригады Иззеддина аль-Кассама" Мохаммед Дейф, а также его заместитель Марван Исса.Высокопоставленный европейский представитель в конце прошлого года рассказал журналистам, что ЕС планирует в ближайшие недели ввести новые ограничения против движения ХАМАС, которое на европейском уровне признано террористической организацией.
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в мире, евросоюз, хамас, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Евросоюз, ХАМАС, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЕС внес политического лидера ХАМАС в Газе в список террористов

ЕС внес политического лидера ХАМАС в Газе Яхью Синвара в список террористов

© AP Photo / Adel HanaЯхья Синвар
Яхья Синвар - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Adel Hana
Яхья Синвар. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 янв – РИА Новости. ЕС внес в список террористов политического лидера ХАМАС в секторе Газа Яхью Синвара, заявив, что считает его ответственным за атаку на Израиль 7 октября, говорится в распространенном документе Совета ЕС.
«
"Сегодня Совет ЕС принял решение о внесении одного физлица в список террористов. Это решение стало частью ответа Евросоюза на угрозу, исходящую от ХАМАС и его жестоких и неизбирательных террористических атак в Израиле 7 октября 2023 года. Эти санкции вступают в силу с сегодняшнего дня. В список включен один из политических лидеров ХАМАС Яхья Синвар. После включения в список все средства и активы Яхьи Синвара в странах-членах ЕС подлежат замораживанию. Операторам в ЕС также запрещено предоставлять ему средства и экономические ресурсы", - указывается в документе.
В декабре Совет ЕС внес в список террористов двух лидеров боевого крыла палестинского движения ХАМАС, которых также назвал ответственными за атаку на Израиль 7 октября. Тогда в "черный список" Евросоюза попал глава боевого крыла ХАМАС "Бригады Иззеддина аль-Кассама" Мохаммед Дейф, а также его заместитель Марван Исса.
Высокопоставленный европейский представитель в конце прошлого года рассказал журналистам, что ЕС планирует в ближайшие недели ввести новые ограничения против движения ХАМАС, которое на европейском уровне признано террористической организацией.
 
В миреЕвросоюзХАМАСИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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