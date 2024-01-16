https://ria.ru/20240116/finlyandiya-1921714365.html

СМИ: финские власти не планируют открывать границу с Россией в феврале

СМИ: финские власти не планируют открывать границу с Россией в феврале - РИА Новости, 16.01.2024

СМИ: финские власти не планируют открывать границу с Россией в феврале

Финские власти не планируют открывать границу с Россией в феврале, так как долгосрочное решение не найдено, сообщает во вторник газета Ilta-Sanonat со ссылкой... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T19:08

2024-01-16T19:08

2024-01-16T19:34

россия

в мире

финляндия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912943620_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_ffbac5ef0e6ab62ea9ad0a3238449f65.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Финские власти не планируют открывать границу с Россией в феврале, так как долгосрочное решение не найдено, сообщает во вторник газета Ilta-Sanonat со ссылкой на источники в правительстве.На прошлой неделе Финляндия продлила закрытие границы с Россией до 11 февраля."По данным Ilta-Sanomat, правительство еще не решило, прекратит ли Финляндия рассмотрение заявлений о предоставлении убежища от мигрантов, пересекающих восточную границу… Постоянного или долгосрочного решения проблемы на границе еще нет, и правительство не уверено, что оно может быть найдено", - сказано в материале.Как сообщает газета, если подобное решение будет принято, потребуется новая интерпретация международных конвенций по правам человека, гарантирующих право на убежище."По сути, нам даже не нужен закон, который позволил бы закрыть границу "навечно", то есть без ограничения по времени. Даже если решение будет по-прежнему приниматься раз в месяц, главное, чтобы границу не пришлось открывать даже на день или два", — приводит слова источника в правительстве газета.Финские власти 11 января продлили срок закрытия границы с Россией до 11 февраля. Предыдущее решение правительства действовало с 15 декабря до 14 января. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. С 30 ноября до 13 декабря были закрыты все пункты пересечения сухопутной границы с Россией. Финляндия открыла два пограничных пункта 14 декабря на пару дней, затем правительство вновь приняло решение о полном закрытии границы до 14 января.Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав подобные обвинения двойными стандартами Запада.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20240114/shvetsiya-1921230870.html

https://ria.ru/20240112/finlyandiya-1920885342.html

https://ria.ru/20240111/oruzhie-1920644906.html

россия

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, финляндия