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Украинские власти объявили обязательную эвакуацию двух общин под Купянском - РИА Новости, 16.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:12 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/evakuatsiya-1921607329.html
Украинские власти объявили обязательную эвакуацию двух общин под Купянском
Украинские власти объявили обязательную эвакуацию двух общин под Купянском - РИА Новости, 16.01.2024
Украинские власти объявили обязательную эвакуацию двух общин под Купянском
Власти Харьковской области объявили о начале обязательной эвакуации в двух общинах Купянского района по соображениям безопасности, заявил глава областной... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T13:12
2024-01-16T13:12
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Власти Харьковской области объявили о начале обязательной эвакуации в двух общинах Купянского района по соображениям безопасности, заявил глава областной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале. "Учитывая ситуацию с безопасностью, вводим обязательную эвакуацию населения из Кондрашевской и Куриловской общин Купянского района. В данный момент в этих населенных пунктах пребывают 3043 человека, из них 279 - дети", - говорится в сообщении. Всего, по словам Синегубова, эвакуации подлежат 26 сел в названных общинах. Как подчеркнул чиновник, эвакуированных обеспечат жильем и другой поддержкой за счет международных гуманитарных организаций.
https://ria.ru/20240116/spetsoperatsiya-1921540236.html
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в мире, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина
Украинские власти объявили обязательную эвакуацию двух общин под Купянском

Власти Харьковской области объявили эвакуацию двух общин под Купянском

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкТерритория отделения пограничной службы Украины в Купянске Харьковской области
Территория отделения пограничной службы Украины в Купянске Харьковской области - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Территория отделения пограничной службы Украины в Купянске Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Власти Харьковской области объявили о начале обязательной эвакуации в двух общинах Купянского района по соображениям безопасности, заявил глава областной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале.
«
"Учитывая ситуацию с безопасностью, вводим обязательную эвакуацию населения из Кондрашевской и Куриловской общин Купянского района. В данный момент в этих населенных пунктах пребывают 3043 человека, из них 279 - дети", - говорится в сообщении.
Всего, по словам Синегубова, эвакуации подлежат 26 сел в названных общинах. Как подчеркнул чиновник, эвакуированных обеспечат жильем и другой поддержкой за счет международных гуманитарных организаций.
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