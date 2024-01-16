https://ria.ru/20240116/evakuatsiya-1921607329.html

Украинские власти объявили обязательную эвакуацию двух общин под Купянском

Украинские власти объявили обязательную эвакуацию двух общин под Купянском - РИА Новости, 16.01.2024

Украинские власти объявили обязательную эвакуацию двух общин под Купянском

Власти Харьковской области объявили о начале обязательной эвакуации в двух общинах Купянского района по соображениям безопасности, заявил глава областной... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T13:12

2024-01-16T13:12

2024-01-16T13:12

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784659222_0:0:3039:1710_1920x0_80_0_0_52095afe4880b54f491618c2c13429b6.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Власти Харьковской области объявили о начале обязательной эвакуации в двух общинах Купянского района по соображениям безопасности, заявил глава областной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале. "Учитывая ситуацию с безопасностью, вводим обязательную эвакуацию населения из Кондрашевской и Куриловской общин Купянского района. В данный момент в этих населенных пунктах пребывают 3043 человека, из них 279 - дети", - говорится в сообщении. Всего, по словам Синегубова, эвакуации подлежат 26 сел в названных общинах. Как подчеркнул чиновник, эвакуированных обеспечат жильем и другой поддержкой за счет международных гуманитарных организаций.

https://ria.ru/20240116/spetsoperatsiya-1921540236.html

харьковская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьковская область, украина