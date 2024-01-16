https://ria.ru/20240116/evakuatsiya-1921532215.html

В Воронеже эвакуировали жильцов дома, поврежденного падением обломков БПЛА

В Воронеже эвакуировали жильцов дома, поврежденного падением обломков БПЛА - РИА Новости, 16.01.2024

В Воронеже эвакуировали жильцов дома, поврежденного падением обломков БПЛА

Жильцов дома в Воронеже, куда попали обломки украинского беспилотника, эвакуировали и временно разместили в школе для обогрева, сообщил мэр города Вадим... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T04:26

2024-01-16T04:26

2024-01-16T04:36

специальная военная операция на украине

воронеж

происшествия

воронежская область

советский район

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Жильцов дома в Воронеже, куда попали обломки украинского беспилотника, эвакуировали и временно разместили в школе для обогрева, сообщил мэр города Вадим Кстенин.Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над Воронежем дежурными средствами ПВО была отражена атака украинских беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших нет. В одном многоквартирном доме ликвидировано возгорание на балконе. Ещё в двух МКД и ряде частных домов выбиты окна. Оперативные службы уже работают на местах. Всем гражданам будет оказана помощь в кратчайшие сроки, добавил глава региона."По повреждению жилого дома в Советском районе. Люди эвакуированы, для них открыли располагающуюся рядом школу, чтобы граждане могли обогреться. Все службы на месте, работают. Прошу людей не мешать, не подходить к обломкам и осколкам", - написал Кстенин в своем Telegram-канале.Мэр города добавил, что по итогу работы спецслужб по осколкам будут приняты дальнейшие решения. Кстенин уверил, что повреждения устранят, а у люди смогут вернуться домой, как только это станет возможно.

https://ria.ru/20240115/bespilotnik-1921505764.html

воронеж

воронежская область

советский район

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воронеж, происшествия, воронежская область, советский район, александр гусев (губернатор)