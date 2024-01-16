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Командующий силами обороны Эстонии досрочно уйдет с поста - РИА Новости, 16.01.2024
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17:24 16.01.2024 (обновлено: 19:07 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/estoniya-1921687914.html
Командующий силами обороны Эстонии досрочно уйдет с поста
Командующий силами обороны Эстонии досрочно уйдет с поста - РИА Новости, 16.01.2024
Командующий силами обороны Эстонии досрочно уйдет с поста
Командующий силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем принял решение досрочно покинуть свой пост, сообщила во вторник газета Eesti Paevaleht. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T17:24
2024-01-16T19:07
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 янв - РИА Новости. Командующий силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем принял решение досрочно покинуть свой пост, сообщила во вторник газета Eesti Paevaleht. По данным издания, о своем решении Херем проинформировал министра обороны Ханно Певкура, премьер-министра Каю Каллас и президента Алара Кариса. Последним рабочим днем генерала Мартина Херема, скорее всего, будет 30 июня. Полномочия Херема действовали до декабря 2025 года, так что он уйдет на полтора года раньше срока. "Мое решение взвешено и основано на том, что лучше всего с точки зрения военной обороны Эстонии. Сегодняшние оценки угроз дают основание полагать, что агрессия против Эстонии не произойдет в ближайшие год-два, то есть во время срока моих полномочий. Поэтому сегодня самое время сменить командующего, который сможет подготовить силы обороны к возникновению угрозы" - сказал Херем Eesti Paevaleht. Херем является командующим силами обороны Эстонии с 5 декабря 2018 года. Срок полномочий составляет пять лет, но правительство имеет право продлить его на два года по предложению министра обороны и с учетом позиции парламентской комиссии о гособороне. В октябре 2022 года правительство одобрило предложение министра обороны о продлении срока полномочий Херема еще на два года, до декабря 2025 года. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил Eesti Paevaleht, что теперь он поговорит с возможными кандидатами на пост командующего, выслушает мнение комиссии парламента по гособороне, а затем пойдет в правительство с именем кандидата, чтобы к 24 февраля он уже был утвержден правительством.
https://ria.ru/20240111/estoniya-1920776871.html
https://ria.ru/20231012/baltika-1902124812.html
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в мире, эстония
В мире, Эстония
Командующий силами обороны Эстонии досрочно уйдет с поста

Eesti Paevaleht: командующий силами обороны Эстонии Херем досрочно уйдет с поста

© РИА Новости / Сергей Степанов | Перейти в медиабанкЭстонские военные
Эстонские военные - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Сергей Степанов
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 янв - РИА Новости. Командующий силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем принял решение досрочно покинуть свой пост, сообщила во вторник газета Eesti Paevaleht.
По данным издания, о своем решении Херем проинформировал министра обороны Ханно Певкура, премьер-министра Каю Каллас и президента Алара Кариса. Последним рабочим днем генерала Мартина Херема, скорее всего, будет 30 июня. Полномочия Херема действовали до декабря 2025 года, так что он уйдет на полтора года раньше срока.
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"Мое решение взвешено и основано на том, что лучше всего с точки зрения военной обороны Эстонии. Сегодняшние оценки угроз дают основание полагать, что агрессия против Эстонии не произойдет в ближайшие год-два, то есть во время срока моих полномочий. Поэтому сегодня самое время сменить командующего, который сможет подготовить силы обороны к возникновению угрозы" - сказал Херем Eesti Paevaleht.
Херем является командующим силами обороны Эстонии с 5 декабря 2018 года. Срок полномочий составляет пять лет, но правительство имеет право продлить его на два года по предложению министра обороны и с учетом позиции парламентской комиссии о гособороне. В октябре 2022 года правительство одобрило предложение министра обороны о продлении срока полномочий Херема еще на два года, до декабря 2025 года.
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил Eesti Paevaleht, что теперь он поговорит с возможными кандидатами на пост командующего, выслушает мнение комиссии парламента по гособороне, а затем пойдет в правительство с именем кандидата, чтобы к 24 февраля он уже был утвержден правительством.
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