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Источник: Эрдоган обсудит с кабмином ситуацию в Красном море
Источник: Эрдоган обсудит с кабмином ситуацию в Красном море - РИА Новости, 16.01.2024
Источник: Эрдоган обсудит с кабмином ситуацию в Красном море
Ситуацию в Красном море и напряженность в Газе обсудит с кабмином во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщил РИА Новости источник в администрации РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T06:46
2024-01-16T06:46
2024-01-16T06:46
красное море
в мире
турция
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реджеп тайип эрдоган
джо байден
ансар алла
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АНКАРА, 16 янв – РИА Новости. Ситуацию в Красном море и напряженность в Газе обсудит с кабмином во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. "Главный пункт повестки дня заседания - контртеррористические операции Турции. Будут обсуждаться текущие операции против террористической организации РПК (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции – ред.) на севере Ирака и Сирии. Нападения Израиля на Палестину, дипломатические инициативы Турции по прекращению огня в Газе и напряженность в Красном море также будут обсуждаться на заседании кабинета министров", - сообщил собеседник агентства. Ситуация в Красном море обострилась на фоне эскалации палестино-израильского конфликта: правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена, сообщали агентству источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.
https://ria.ru/20240115/spg-1921457596.html
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красное море, в мире, турция, израиль, реджеп тайип эрдоган, джо байден, ансар алла
Красное море, В мире, Турция, Израиль, Реджеп Тайип Эрдоган, Джо Байден, Ансар Алла
Источник: Эрдоган обсудит с кабмином ситуацию в Красном море
Эрдоган обсудит с кабмином ситуацию в Красном море и напряженность в Газе