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Жертвами обстрела иракского Эрбиля стали четыре человека, сообщили СМИ

Жертвами обстрела иракского Эрбиля стали четыре человека, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.01.2024

Жертвами обстрела иракского Эрбиля стали четыре человека, сообщили СМИ

Четыре человека погибли в ходе атаки на столицу Иракского Курдистана Эрбиль, пишет ABC со ссылкой на источники. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T01:46

2024-01-16T01:46

2024-01-16T01:46

эрбиль

иракский курдистан

сша

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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Четыре человека погибли в ходе атаки на столицу Иракского Курдистана Эрбиль, пишет ABC со ссылкой на источники. Ранее источник в иракских органах безопасности сообщил РИА Новости о нескольких взрывах, прогремевших в ночь на вторник в Эрбиле в районе консульства США и международного аэропорта. Агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников писало, что объекты США и американские граждане при атаке не пострадали. Впоследствии ответственность за атаки баллистическими ракетами взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР), который заявил, что при ударе были уничтожены базы антииранских террористических группировок. ABC со ссылкой на источник в органах безопасности отмечает, что из-за атаки КСИР "погибли четыре человека". При этом СМИ также подтверждает информацию о том, что среди американских военных жертв нет.

https://ria.ru/20240116/ksir-1921521264.html

эрбиль

иракский курдистан

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эрбиль, иракский курдистан, сша, в мире