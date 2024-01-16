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Жертвами обстрела иракского Эрбиля стали четыре человека, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.01.2024
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01:46 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/erbil-1921525306.html
Жертвами обстрела иракского Эрбиля стали четыре человека, сообщили СМИ
Жертвами обстрела иракского Эрбиля стали четыре человека, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.01.2024
Жертвами обстрела иракского Эрбиля стали четыре человека, сообщили СМИ
Четыре человека погибли в ходе атаки на столицу Иракского Курдистана Эрбиль, пишет ABC со ссылкой на источники. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T01:46
2024-01-16T01:46
эрбиль
иракский курдистан
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Четыре человека погибли в ходе атаки на столицу Иракского Курдистана Эрбиль, пишет ABC со ссылкой на источники. Ранее источник в иракских органах безопасности сообщил РИА Новости о нескольких взрывах, прогремевших в ночь на вторник в Эрбиле в районе консульства США и международного аэропорта. Агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников писало, что объекты США и американские граждане при атаке не пострадали. Впоследствии ответственность за атаки баллистическими ракетами взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР), который заявил, что при ударе были уничтожены базы антииранских террористических группировок. ABC со ссылкой на источник в органах безопасности отмечает, что из-за атаки КСИР "погибли четыре человека". При этом СМИ также подтверждает информацию о том, что среди американских военных жертв нет.
https://ria.ru/20240116/ksir-1921521264.html
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иракский курдистан
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эрбиль, иракский курдистан, сша, в мире
Эрбиль, Иракский Курдистан, США, В мире
Жертвами обстрела иракского Эрбиля стали четыре человека, сообщили СМИ

ABC: при атаке на столицу Иракского Курдистана Эрбиль погибли четыре человека

© AP Photo / Karim KadimКареты скорой помощи в Ираке
Кареты скорой помощи в Ираке - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Karim Kadim
Кареты скорой помощи в Ираке. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Четыре человека погибли в ходе атаки на столицу Иракского Курдистана Эрбиль, пишет ABC со ссылкой на источники.
Ранее источник в иракских органах безопасности сообщил РИА Новости о нескольких взрывах, прогремевших в ночь на вторник в Эрбиле в районе консульства США и международного аэропорта. Агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников писало, что объекты США и американские граждане при атаке не пострадали.
Впоследствии ответственность за атаки баллистическими ракетами взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР), который заявил, что при ударе были уничтожены базы антииранских террористических группировок.
ABC со ссылкой на источник в органах безопасности отмечает, что из-за атаки КСИР "погибли четыре человека". При этом СМИ также подтверждает информацию о том, что среди американских военных жертв нет.
Военнослужащие иранской армии во время учений - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
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00:55
 
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