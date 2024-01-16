https://ria.ru/20240116/ekonomika-1921670749.html

Вице-канцлер Германии назвал главную проблему в экономике ЕС

Вице-канцлер Германии назвал главную проблему в экономике ЕС - РИА Новости, 16.01.2024

Вице-канцлер Германии назвал главную проблему в экономике ЕС

Европейские страны в своем развитии опирались на открытый рынок, однако сейчас мир проходит через фрагментацию и формируется новый экономический порядок, в... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T16:24

2024-01-16T16:24

2024-01-16T16:24

германия

европа

роберт хабек

евросоюз

экономика

всемирный экономический форум

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Европейские страны в своем развитии опирались на открытый рынок, однако сейчас мир проходит через фрагментацию и формируется новый экономический порядок, в результате Европа лишилась того, что "на нее все работает", считает вице-канцлер Германии, министр экономики страны Роберт Хабек. "В чем заключается европейская проблема в новом экономическом мировом порядке? Проблема в высокомерии: мы думали, что нам не нужно ничего делать, потому что все работает на нас, это ушло. Теперь нам предстоит усердно работать. У нас нет другого выбора, кроме как делать нашу работу, другие не сделают это за нас", - сказал он, выступая на Давосском форуме. Хабек отметил, что раньше экономика воспринималась как нейтральная сфера, свободная от политики, но сейчас ситуация изменилась - экономические отношения глубоко переплетены с отношениями между державами. Кроме того, последние годы показали, что идея беспрепятственного потока товаров по первому требованию больше не работает. "Европа - особенно Германия - ее сила, опирается на открытый рынок. Сейчас мы имеем фрагментированный мир. Мы должны понимать, что эта политика интересов в экономической сфере является постоянным явлением. Теперь мы видим, что наши собственные ошибки и колебания становятся настоящей проблемой, поскольку мир изменился", - заключил министр экономики. По словам вице-канцлера Германии, другие страны пользуются конкурентными преимуществами, к которым ЕС не привык, например, используют субсидии и пытаются извлекать выгоду из регулирования. "Они могут это делать. Мы думали о них как о банке дешевой рабочей силы для наших продуктов. И мы, западный мир, зарабатывали. Конечно, Ближний Восток, Китай и другие страны имеют право на процветание. Они используют свои преимущества так же, как мы это делали", - добавил он.

https://ria.ru/20240115/davos-1921326736.html

https://ria.ru/20240114/preimuschestvo-1921212509.html

германия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

германия, европа, роберт хабек, евросоюз, экономика, всемирный экономический форум