https://ria.ru/20240116/dokhody-1921691657.html
В Совфеде высказались о плане ЕС по использованию доходов от активов России
В Совфеде высказались о плане ЕС по использованию доходов от активов России - РИА Новости, 16.01.2024
В Совфеде высказались о плане ЕС по использованию доходов от активов России
Использование Евросоюзом доходов от российских активов подорвет доверие к финансовому рынку Европы, разрушит основной фундамент европейской правовой системы -... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T17:35
2024-01-16T17:35
2024-01-16T17:35
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Использование Евросоюзом доходов от российских активов подорвет доверие к финансовому рынку Европы, разрушит основной фундамент европейской правовой системы - незыблемость частной собственности, заявил РИА Новости замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков. ЕС начал работу по реализации выдвинутого Еврокомиссией плана по использованию доходов от замороженных суверенных активов России в интересах Украины, сообщил вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем в соцсети X. "К сожалению, ЕС как всегда в своих решениях идёт в фарватере американской политики. При этом воровство российских активов, если оно произойдёт, подорвет доверие к европейскому финансовому рынку, а главное разрушит основной фундамент столетиями формировавшейся европейской правовой системы - незыблемость частной собственности", - сказал парламентарий. Однако все, что делает Евросоюз последние годы, говорит о "глубоком вассальном положении как европейских лидеров, так и в целом их государственного аппарата", добавил Шендерюк-Жидков. "Когда в желании угодить суверену государства готовы пожертвовать одномоментно всем тем, что созидалось поколениями", - заключил он.
https://ria.ru/20240115/konfiskatsiya-1921394684.html
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россия, европа, александр шендерюк-жидков, украина, в мире, евросоюз
Россия, Европа, Александр Шендерюк-Жидков, Украина, В мире, Евросоюз
В Совфеде высказались о плане ЕС по использованию доходов от активов России
Шендерюк-Жидков: использование Евросоюзом доходов от активов РФ подорвет доверие
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Использование Евросоюзом доходов от российских активов подорвет доверие к финансовому рынку Европы, разрушит основной фундамент европейской правовой системы - незыблемость частной собственности, заявил РИА Новости замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков.
ЕС начал работу по реализации выдвинутого Еврокомиссией
плана по использованию доходов от замороженных суверенных активов России в интересах Украины
, сообщил вице-премьер и министр финансов Бельгии
Винсент ван Петегем в соцсети X.
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"К сожалению, ЕС как всегда в своих решениях идёт в фарватере американской политики. При этом воровство российских активов, если оно произойдёт, подорвет доверие к европейскому финансовому рынку, а главное разрушит основной фундамент столетиями формировавшейся европейской правовой системы - незыблемость частной собственности", - сказал парламентарий.
Однако все, что делает Евросоюз последние годы, говорит о "глубоком вассальном положении как европейских лидеров, так и в целом их государственного аппарата", добавил Шендерюк-Жидков.
"Когда в желании угодить суверену государства готовы пожертвовать одномоментно всем тем, что созидалось поколениями", - заключил он.
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