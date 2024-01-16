https://ria.ru/20240116/demontazh-1921638733.html

В Москве специалисты приступили к демонтажу части новогоднего декора

В Москве специалисты приступили к демонтажу части новогоднего декора - РИА Новости, 16.01.2024

В Москве специалисты приступили к демонтажу части новогоднего декора

Специалисты комплекса городского хозяйства начали демонтаж новогодних елей и части декоративных уличных конструкций, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T15:00

2024-01-16T15:00

2024-01-16T15:00

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства начали демонтаж новогодних елей и части декоративных уличных конструкций, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "После окончания праздников начали демонтаж новогодних елей, всего их было установлено более 1 тысячи, плакатов и некоторых объемно-декоративных элементов. Принято решение, как и в прошлые годы, оставить до весны на улицах и в парках световые украшения, которые, в том числе, служат дополнительным источником освещения", - сказал Бирюков. Заммэра пояснил, что после демонтажа искусственные ели и декоративные конструкции отправят на склады, где они будут храниться до декабря. За это время специалисты проведут их осмотр, очистку и при необходимости ремонт. "В этом году в общей сложности к Новому году и Рождеству Москву украсили порядка 5 тысяч декоративных конструкций, в которых используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за последние годы в столице был сформирован достаточный запас праздничных элементов, позволяющий обеспечить полноценное украшение. Все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида.

https://ria.ru/20240115/kollektory-1921401172.html

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москва

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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков