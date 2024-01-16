https://ria.ru/20240116/delo-1921719051.html

В Белгороде завели дело после избиения прохожих

В Белгороде завели дело после избиения прохожих - РИА Новости, 16.01.2024

В Белгороде завели дело после избиения прохожих

В Белгороде возбудили уголовное дело после нападения подростков на прохожих, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T19:31

2024-01-16T19:31

2024-01-16T20:16

происшествия

белгород

россия

белгородская область

ирина волк

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В Белгороде возбудили уголовное дело после нападения подростков на прохожих, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале."Сотрудником Следственного управления УМВД по городу Белгороду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК. Ведется допрос одного из потерпевших. Устанавливаются все соучастники и обстоятельства противоправной деятельности", — написала она.Как отметила Волк, полиция менее чем за сутки после изучения видеозаписей установила личности злоумышленников и сейчас принимает меры к их задержанию.Сообщается, что трое из них имеют судимости.На днях пользователи социальных сетей опубликовали несколько роликов, на которых видно, как группа подростков избивает прохожих во дворе дома и на улице. После этого управление МВД по Белгородской области начало проверку.

https://ria.ru/20240116/mvd-1921608822.html

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происшествия, белгород, россия, белгородская область, ирина волк