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В Белгороде завели дело после избиения прохожих - РИА Новости, 16.01.2024
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19:31 16.01.2024 (обновлено: 20:16 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/delo-1921719051.html
В Белгороде завели дело после избиения прохожих
В Белгороде завели дело после избиения прохожих - РИА Новости, 16.01.2024
В Белгороде завели дело после избиения прохожих
В Белгороде возбудили уголовное дело после нападения подростков на прохожих, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T19:31
2024-01-16T20:16
происшествия
белгород
россия
белгородская область
ирина волк
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В Белгороде возбудили уголовное дело после нападения подростков на прохожих, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале."Сотрудником Следственного управления УМВД по городу Белгороду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК. Ведется допрос одного из потерпевших. Устанавливаются все соучастники и обстоятельства противоправной деятельности", — написала она.Как отметила Волк, полиция менее чем за сутки после изучения видеозаписей установила личности злоумышленников и сейчас принимает меры к их задержанию.Сообщается, что трое из них имеют судимости.На днях пользователи социальных сетей опубликовали несколько роликов, на которых видно, как группа подростков избивает прохожих во дворе дома и на улице. После этого управление МВД по Белгородской области начало проверку.
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белгород
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происшествия, белгород, россия, белгородская область, ирина волк
Происшествия, Белгород, Россия, Белгородская область, Ирина Волк
В Белгороде завели дело после избиения прохожих

МВД сообщило о возбуждении уголовного дела после избиения прохожих в Белгороде

© РИА Новости / Антон ВергунСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В Белгороде возбудили уголовное дело после нападения подростков на прохожих, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.
"Сотрудником Следственного управления УМВД по городу Белгороду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК. Ведется допрос одного из потерпевших. Устанавливаются все соучастники и обстоятельства противоправной деятельности", — написала она.
Как отметила Волк, полиция менее чем за сутки после изучения видеозаписей установила личности злоумышленников и сейчас принимает меры к их задержанию.
Сообщается, что трое из них имеют судимости.
На днях пользователи социальных сетей опубликовали несколько роликов, на которых видно, как группа подростков избивает прохожих во дворе дома и на улице. После этого управление МВД по Белгородской области начало проверку.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
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