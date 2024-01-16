https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html

Битва за Ближний Восток началась — Россия ждет

Битва за Ближний Восток началась — Россия ждет - РИА Новости, 16.01.2024

Битва за Ближний Восток началась — Россия ждет

В новом году глобальная напряженность продолжает если не нарастать, то уверенно тлеть. Вчера стало известно, что Катар приостановил на неопределенный срок... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T08:00

2024-01-16T08:00

2024-01-16T08:01

аналитика

ближний восток

в мире

эскалация напряженности на ближнем востоке

катар

красное море

израиль

палестина

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В новом году глобальная напряженность продолжает если не нарастать, то уверенно тлеть. Вчера стало известно, что Катар приостановил на неопределенный срок поставки сжиженного природного газа через акваторию Красного моря. Если взглянуть на карту и вспомнить наши предыдущие обсуждения, сразу станет понятно, кому уготована роль главного потерпевшего.Напомним, что обстановка на южной оконечности Аравийского полуострова резко обострилась после начала силовой операции против палестинцев сектора Газа, которую развернул и уже более трех месяцев ведет Израиль. После того как сообщество арабских, да и вообще мусульманских стран откровенно вяло отреагировало на массовое убийство братьев по вере, зеленое знамя лидеров антиизраильской гонки уверенно подхватили йеменские хуситы.Память услужливо подсказывает, что 11 ноября в Эр-Рияде проходил совмещенный саммит Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, а его главным результатом стал фактический отказ ключевых нефте- и газодобывающих игроков региона вводить не то что эмбарго, а даже ограниченные санкции против Тель-Авива и стоящих за его спиной Соединенных Штатов. Наиболее радикальной риторикой отметились Алжир и Иран, предложивший вполне реализуемый план, который благополучно был похоронен под ворохом бесконечных переговоров.Тегеран не отчаялся, благо у него давно установлены прочные отношения с хуситами Йемена.Честно будет добавить, что, во-первых, Йемен неоднороден по своему военно-политическому составу и страна физически поделена на зоны прямого контроля между хуситами, под рукой которых проживает большая часть населения страны, хадистами, поддерживаемыми Саудовской Аравией, и несколькими достаточно крупными группировками, за спиной которых открыто стоят Объединенные Арабские Эмираты.Во-вторых, хуситы, хотя и получают прямую поддержку в виде вооружений и инструкторов, от Тегерана достаточно независимы и ведут свою собственную игру, которая, впрочем, пока что вполне отвечает геостратегическим устремлениям Ирана.Клубок событий в районе Красного моря сейчас настолько тугой, что понять направления и подоплеку ходов его основных участников весьма сложно. Но мы попытаемся раскрыть основные процессы, тем более что от их развития зависит жизнь целого континента — и здесь нет преувеличения.Израиль, где множатся внутренние политические разногласия, откровенно забуксовал в секторе Газа и, по сообщениям, отводит некоторые боевые части на отдых, ремонт и доукомплектование личным составом. Эта оценка подтверждается вчерашним заявлением Джона Кирби, что Белый дом склоняет Тель-Авив к снижению интенсивности боевых действий. Здесь роль играют и грядущие выборы президента, и исчерпание финансовых ресурсов США, потраченных в том числе на поддержку Украины.Израиль пока упирается — и этим на полную катушку пользуется Иран.Не вступая непосредственно в войну, он руками хуситов физически перекрыл мореходство через Красное море для судов под недружественными флагами, куда входят все страны американо-израильской коалиции. По оценкам западных изданий, через данный регион и Суэцкий канал проходит порядка 20 процентов всей мировой товарно-сырьевой торговли. Йемен блокирует лишь часть морских перевозок, но общие масштабы бедствия вполне обозримы. Не нужно быть погруженным в морскую логистику, достаточно школьного курса географии, чтобы понять, куда следует основной поток товаров и, что главное, энергоресурсов. Совершенно верно — в Европу, то есть прямо сейчас идет одновременная игра за расширение влияния на всем Ближнем Востоке и решается, какой будет судьба Старого Света, который окончательно превращается из субъекта в объект мировой политики.В этот летящий яркий хоровод гармонично вплетается факт расширения БРИКС, случившийся аккурат в начале года. После вступления в экономический союз Саудовской Аравии, ОАЭ и Эфиопии наша страна, у которой прочные деловые отношения со всеми новыми участниками, получила возможность выступать гарантом логистических цепочек от Индии до середины восточного побережья Африки. Некоторые страны, шииты с суннитами и отдельные вооруженные формирования могут сколь угодно враждовать между собой, но торговля на востоке — это гораздо больше, чем товарно-денежный обмен. Москва тут играет роль эдакой булавки, что скрепляет между собой интересы разных стран и линии экспортных маршрутов.Американцы этот раунд откровенно провалили, но, отдадим должное, быстро сориентировались и теперь играют картами, что оказались на столе.Заявление Катара прозвучало не просто так. Эта страна является вторым по величине поставщиком СПГ в Европу, по последним данным, катарский газ закрывает около 15 процентов европейских потребностей. А дальше все достаточно прозаично.Катар — второй по объему поставок СПГ в Европейский союз, а США — первые. Главным поставщиком трубопроводного газа выступает Норвегия. Российский канал фактически уничтожен, проект газопровода с шельфа Средиземного моря закрыт, так как Турция тоже не в восторге от военной операции в Газе и все проекты с Израилем заморозила.Катар — государство маленькое и традиционно отягощенное сложными отношениями с соседями, поэтому поставки СПГ на север в настоящий момент во избежание случайных ракетных попаданий перенаправлены вокруг Африки, что не самым благоприятным образом скажется на конечной цене для европейского потребителя. Происходящее — просто подарок для Вашингтона, который отчаянно отбрыкивается от любых намеков на полноценную наземную операцию против Йемена и хуситов.В ближайшее время следует ожидать, что Вашингтон, а возможно, и Лондон открыто предложат судовладельцам и особо заинтересованным странам восстановить мореплавание через Красное море путем сопровождения судов боевыми ордерами. Те самые караваны, хорошо известные нам из истории Великой Отечественной и произведений Валентина Пикуля.Схема выгодна абсолютно всем. Судовые и транспортные компании получают проход по привычному и короткому маршруту, Вашингтон сохраняет политическое лицо, но самое главное — берет под свой полный контроль последний независимый канал поставок газа в Европу, лишая ее малейших шансов на своеволие. Россия еще год назад потеряла западный канал экспорта газа, но расширила свое влияние на северо-востоке Африки, Аравийском полуострове и прилегающих морях.Большая политика похожа на густую паутину, сквозь которую порой сложно понять, что именно происходит под ее полотном.

https://ria.ru/20240115/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240112/konflikt-1920968035.html

ближний восток

катар

красное море

израиль

палестина

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, ближний восток, в мире, эскалация напряженности на ближнем востоке, катар, красное море, израиль, палестина