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В Хабаровске стая бродячих собак загрызла бездомного - РИА Новости, 16.01.2024
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05:58 16.01.2024 (обновлено: 06:49 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/bezdomnyy-1921535700.html
В Хабаровске стая бродячих собак загрызла бездомного
В Хабаровске стая бродячих собак загрызла бездомного - РИА Новости, 16.01.2024
В Хабаровске стая бродячих собак загрызла бездомного
Стая бродячих собак напала на бездомного мужчину в Хабаровске, впоследствии он скончался, сообщает прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T05:58
2024-01-16T06:49
хабаровск
происшествия
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 16 янв - РИА Новости. Стая бродячих собак напала на бездомного мужчину в Хабаровске, впоследствии он скончался, сообщает прокуратура Хабаровского края."Ранним утром (по местному времени - ред.) 16 января по улице Айвазовского в Хабаровске стая бездомных собак напала на мужчину, 38-летний мужчина скончался в автомобиле скорой медицинской помощи", - сообщает прокуратура региона.Другими подробностями надзорное ведомство пока не располагает, уточнили РИА Новости в прокуратуре края.На место происшествия выезжал прокурор Индустриального района Хабаровска Илья Блудов. Прокуратура района проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности должностных лиц органа местного самоуправления, ответственных за содержание и отлов безнадзорных животных.В СУСК России по Хабаровскому краю и Еврейской АО в свою очередь сообщили, что следственным отделом по Индустриальному району города возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Отмечается, что на территории района проводится отлов собак.
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хабаровск, происшествия, хабаровский край
Хабаровск, Происшествия, Хабаровский край
В Хабаровске стая бродячих собак загрызла бездомного

В Хабаровске стая бродячих собак напала на бездомного мужчину и загрызла его

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 16 янв - РИА Новости. Стая бродячих собак напала на бездомного мужчину в Хабаровске, впоследствии он скончался, сообщает прокуратура Хабаровского края.
«
"Ранним утром (по местному времени - ред.) 16 января по улице Айвазовского в Хабаровске стая бездомных собак напала на мужчину, 38-летний мужчина скончался в автомобиле скорой медицинской помощи", - сообщает прокуратура региона.
Другими подробностями надзорное ведомство пока не располагает, уточнили РИА Новости в прокуратуре края.
На место происшествия выезжал прокурор Индустриального района Хабаровска Илья Блудов. Прокуратура района проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности должностных лиц органа местного самоуправления, ответственных за содержание и отлов безнадзорных животных.
В СУСК России по Хабаровскому краю и Еврейской АО в свою очередь сообщили, что следственным отделом по Индустриальному району города возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Отмечается, что на территории района проводится отлов собак.
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