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В Хабаровске стая бродячих собак загрызла бездомного

В Хабаровске стая бродячих собак загрызла бездомного - РИА Новости, 16.01.2024

В Хабаровске стая бродячих собак загрызла бездомного

Стая бродячих собак напала на бездомного мужчину в Хабаровске, впоследствии он скончался, сообщает прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T05:58

2024-01-16T05:58

2024-01-16T06:49

хабаровск

происшествия

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 16 янв - РИА Новости. Стая бродячих собак напала на бездомного мужчину в Хабаровске, впоследствии он скончался, сообщает прокуратура Хабаровского края."Ранним утром (по местному времени - ред.) 16 января по улице Айвазовского в Хабаровске стая бездомных собак напала на мужчину, 38-летний мужчина скончался в автомобиле скорой медицинской помощи", - сообщает прокуратура региона.Другими подробностями надзорное ведомство пока не располагает, уточнили РИА Новости в прокуратуре края.На место происшествия выезжал прокурор Индустриального района Хабаровска Илья Блудов. Прокуратура района проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности должностных лиц органа местного самоуправления, ответственных за содержание и отлов безнадзорных животных.В СУСК России по Хабаровскому краю и Еврейской АО в свою очередь сообщили, что следственным отделом по Индустриальному району города возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Отмечается, что на территории района проводится отлов собак.

https://ria.ru/20231207/sobaka-1914266783.html

хабаровск

хабаровский край

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хабаровск, происшествия, хабаровский край