https://ria.ru/20240116/bespilotniki-1921530375.html
В Минобороны рассказали об уничтожении трех БПЛА над Воронежской областью
В Минобороны рассказали об уничтожении трех БПЛА над Воронежской областью - РИА Новости, 16.01.2024
В Минобороны рассказали об уничтожении трех БПЛА над Воронежской областью
ПВО в ночь на 16 января сбила три украинских беспилотника над территорией Воронежской области, сообщает пресс-служба Минобороны России. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T03:41
2024-01-16T03:41
2024-01-16T03:41
специальная военная операция на украине
воронежская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. ПВО в ночь на 16 января сбила три украинских беспилотника над территорией Воронежской области, сообщает пресс-служба Минобороны России."Шестнадцатого января ... с 01.50 до 02.50 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240115/bespilotnik-1921505764.html
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воронежская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Россия, Безопасность
В Минобороны рассказали об уничтожении трех БПЛА над Воронежской областью
Минобороны: ПВО в ночь на 16 января сбила над Воронежской областью три БПЛА ВСУ