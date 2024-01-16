https://ria.ru/20240116/bespilotniki-1921530375.html

В Минобороны рассказали об уничтожении трех БПЛА над Воронежской областью

В Минобороны рассказали об уничтожении трех БПЛА над Воронежской областью - РИА Новости, 16.01.2024

В Минобороны рассказали об уничтожении трех БПЛА над Воронежской областью

ПВО в ночь на 16 января сбила три украинских беспилотника над территорией Воронежской области, сообщает пресс-служба Минобороны России. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T03:41

2024-01-16T03:41

2024-01-16T03:41

специальная военная операция на украине

воронежская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. ПВО в ночь на 16 января сбила три украинских беспилотника над территорией Воронежской области, сообщает пресс-служба Минобороны России."Шестнадцатого января ... с 01.50 до 02.50 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240115/bespilotnik-1921505764.html

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воронежская область, россия, безопасность