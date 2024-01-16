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Эксперты оценили идею об уходе в декрет в первом триместре беременности - РИА Новости, 16.01.2024
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13:10 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/beremennost-1921606861.html
Эксперты оценили идею об уходе в декрет в первом триместре беременности
Эксперты оценили идею об уходе в декрет в первом триместре беременности - РИА Новости, 16.01.2024
Эксперты оценили идею об уходе в декрет в первом триместре беременности
Программа по обеспечению женщин возможностью уйти в декретный отпуск в первом триместре беременности вряд ли повлияет на демографическую ситуацию, в условиях... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T13:10
2024-01-16T13:10
общество
татьяна буцкая
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Программа по обеспечению женщин возможностью уйти в декретный отпуск в первом триместре беременности вряд ли повлияет на демографическую ситуацию, в условиях нехватки кадров проблемы с рождаемостью нужно решать комплексно, например, обеспечивать россиян яслями, считают опрошенные РИА новости эксперты Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая сообщила РИА Новости, что в Думе прорабатывается программа, направленная на право декретного отпуска с первого триместра беременности. "Программа может быть востребована узкой категорией женщин, у которых беременность протекает с серьезными осложнениями. Сейчас они оформляют больничные листы, но выход в декрет может стать удобнее. На демографическую ситуацию она вряд ли способна повлиять", - сказала заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда ИНСАП РАНХиГС Алла Макаренцева. Ведущий научный сотрудник международной лаборатории демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Андрей Коротаев отметил, что в условиях демографических проблем и нехватки кадров в стране более перспективны меры, которые облегчают совмещение материнства и работы. "Мне кажется, что это такие меры, которые одновременно и рождаемость поддерживают, и проблему обеспечения кадрами решают. Поэтому, наверное, приоритет надо ставить на тотальное обеспечение яслями. Потребность в яслях должна быть на 100% удовлетворена, потому что они как раз решают эти проблемы", - сказал Коротаев. По его словам, существует корреляция между рождаемостью и введением ясельных групп, поскольку женщина получает возможность работать и воспитывать ребенка. Долгий декретный отпуск в свою очередь приводит к потере квалификации. При рождении ребенка доход в семье на одного человека уменьшается в три раза, а в случае, если мать не возвращается на работу, рождение второго ребенка откладывается из-за страха не обеспечить семью. "Выход на работу достаточно быстрый отвечает за возможность рождения следующего ребенка. Поэтому гибкие отпуска для женщин с детьми, сертифицированные няни - это наиболее перспективная область (улучшения демографической ситуации). Чем хороши такие меры - они и трудовые проблемы решают одновременно, и это мощные меры поддержки рождаемости", - объяснил эксперт.
https://ria.ru/20240116/eko-1921559920.html
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общество, татьяна буцкая
Общество, Татьяна Буцкая
Эксперты оценили идею об уходе в декрет в первом триместре беременности

Эксперты: право уходить в декрет в первом триместре не решит проблем демографии

© Depositphotos.com / AndrewLozovyiБеременная женщина с витаминами
Беременная женщина с витаминами - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© Depositphotos.com / AndrewLozovyi
Беременная женщина с витаминами. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Программа по обеспечению женщин возможностью уйти в декретный отпуск в первом триместре беременности вряд ли повлияет на демографическую ситуацию, в условиях нехватки кадров проблемы с рождаемостью нужно решать комплексно, например, обеспечивать россиян яслями, считают опрошенные РИА новости эксперты
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая сообщила РИА Новости, что в Думе прорабатывается программа, направленная на право декретного отпуска с первого триместра беременности.
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"Программа может быть востребована узкой категорией женщин, у которых беременность протекает с серьезными осложнениями. Сейчас они оформляют больничные листы, но выход в декрет может стать удобнее. На демографическую ситуацию она вряд ли способна повлиять", - сказала заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда ИНСАП РАНХиГС Алла Макаренцева.
Ведущий научный сотрудник международной лаборатории демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Андрей Коротаев отметил, что в условиях демографических проблем и нехватки кадров в стране более перспективны меры, которые облегчают совмещение материнства и работы.
"Мне кажется, что это такие меры, которые одновременно и рождаемость поддерживают, и проблему обеспечения кадрами решают. Поэтому, наверное, приоритет надо ставить на тотальное обеспечение яслями. Потребность в яслях должна быть на 100% удовлетворена, потому что они как раз решают эти проблемы", - сказал Коротаев.
По его словам, существует корреляция между рождаемостью и введением ясельных групп, поскольку женщина получает возможность работать и воспитывать ребенка. Долгий декретный отпуск в свою очередь приводит к потере квалификации. При рождении ребенка доход в семье на одного человека уменьшается в три раза, а в случае, если мать не возвращается на работу, рождение второго ребенка откладывается из-за страха не обеспечить семью.
"Выход на работу достаточно быстрый отвечает за возможность рождения следующего ребенка. Поэтому гибкие отпуска для женщин с детьми, сертифицированные няни - это наиболее перспективная область (улучшения демографической ситуации). Чем хороши такие меры - они и трудовые проблемы решают одновременно, и это мощные меры поддержки рождаемости", - объяснил эксперт.
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