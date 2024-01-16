https://ria.ru/20240116/beremennost-1921606861.html

Эксперты оценили идею об уходе в декрет в первом триместре беременности

Эксперты оценили идею об уходе в декрет в первом триместре беременности - РИА Новости, 16.01.2024

Эксперты оценили идею об уходе в декрет в первом триместре беременности

Программа по обеспечению женщин возможностью уйти в декретный отпуск в первом триместре беременности вряд ли повлияет на демографическую ситуацию, в условиях... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T13:10

2024-01-16T13:10

2024-01-16T13:10

общество

татьяна буцкая

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Программа по обеспечению женщин возможностью уйти в декретный отпуск в первом триместре беременности вряд ли повлияет на демографическую ситуацию, в условиях нехватки кадров проблемы с рождаемостью нужно решать комплексно, например, обеспечивать россиян яслями, считают опрошенные РИА новости эксперты Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая сообщила РИА Новости, что в Думе прорабатывается программа, направленная на право декретного отпуска с первого триместра беременности. "Программа может быть востребована узкой категорией женщин, у которых беременность протекает с серьезными осложнениями. Сейчас они оформляют больничные листы, но выход в декрет может стать удобнее. На демографическую ситуацию она вряд ли способна повлиять", - сказала заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда ИНСАП РАНХиГС Алла Макаренцева. Ведущий научный сотрудник международной лаборатории демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Андрей Коротаев отметил, что в условиях демографических проблем и нехватки кадров в стране более перспективны меры, которые облегчают совмещение материнства и работы. "Мне кажется, что это такие меры, которые одновременно и рождаемость поддерживают, и проблему обеспечения кадрами решают. Поэтому, наверное, приоритет надо ставить на тотальное обеспечение яслями. Потребность в яслях должна быть на 100% удовлетворена, потому что они как раз решают эти проблемы", - сказал Коротаев. По его словам, существует корреляция между рождаемостью и введением ясельных групп, поскольку женщина получает возможность работать и воспитывать ребенка. Долгий декретный отпуск в свою очередь приводит к потере квалификации. При рождении ребенка доход в семье на одного человека уменьшается в три раза, а в случае, если мать не возвращается на работу, рождение второго ребенка откладывается из-за страха не обеспечить семью. "Выход на работу достаточно быстрый отвечает за возможность рождения следующего ребенка. Поэтому гибкие отпуска для женщин с детьми, сертифицированные няни - это наиболее перспективная область (улучшения демографической ситуации). Чем хороши такие меры - они и трудовые проблемы решают одновременно, и это мощные меры поддержки рождаемости", - объяснил эксперт.

https://ria.ru/20240116/eko-1921559920.html

https://ria.ru/20231222/devochka-1917558874.html

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общество, татьяна буцкая