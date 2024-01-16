https://ria.ru/20240116/berbok-1921544493.html

Заявление Бербок о русских вызвало шок во Франции

Заявление Бербок о русских вызвало шок во Франции - РИА Новости, 16.01.2024

Заявление Бербок о русских вызвало шок во Франции

Читателей газеты Le Figaro возмутили слова главы МИД Германии Анналены Бербок, которая на встрече с французским коллегой Стефаном Сежурне заявила, что Украину... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T08:46

2024-01-16T08:46

2024-01-16T11:44

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Читателей газеты Le Figaro возмутили слова главы МИД Германии Анналены Бербок, которая на встрече с французским коллегой Стефаном Сежурне заявила, что Украину нужно поддерживать, пока "русские не уйдут с ее территорий". При этом глава МИД Франции согласился, что ЕС должен поддерживать украинцев "так долго, как это будет им нужно". "Американцы тоже говорили про "столько, сколько необходимо", но несколько месяцев назад они переключились на "столько, сколько возможно", — написал один из комментаторов. "Французы не хотят оказывать эту разрушительную поддержку, посылая украинцев на смерть. Хватит!" — добавил другой. "Конфликт на Украине нужно остановить как можно быстрее, необходимо начать мирные переговоры между Москвой и Киевом", — поддержал третий. "Эти слова относятся к той самой категории дурацких обещаний, которые ничего не значат и произносятся исключительно для вида", — заключили читатели. ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности. Другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240116/zelenskiy-1921551016.html

https://ria.ru/20240116/proryv-1921509735.html

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в мире, франция, украина, анналена бербок, стефан сежурне, мид германии, россия