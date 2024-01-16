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В Белгороде прошла комплексная проверка системы оповещения - РИА Новости, 16.01.2024
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10:41 16.01.2024 (обновлено: 10:42 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/belgorod-1921563043.html
В Белгороде прошла комплексная проверка системы оповещения
В Белгороде прошла комплексная проверка системы оповещения - РИА Новости, 16.01.2024
В Белгороде прошла комплексная проверка системы оповещения
Комплексная проверка системы оповещения населения прошла в Белгороде во вторник, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T10:41
2024-01-16T10:42
белгород
белгородская область
общество
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БЕЛГОРОД, 16 янв - РИА Новости. Комплексная проверка системы оповещения населения прошла в Белгороде во вторник, передает корреспондент РИА Новости. В Белгороде в 10.20 (совпадает с мск) включилась сирена и продолжала звучать около трех минут. После этого прозвучало речевое оповещение: "Внимание! Проводится проверка готовности систем оповещения населения. Просьба сохранять спокойствие!". Жителям района Водстрой города Белгорода хорошо был слышен звук сирен. По информации регионального оперштаба, проверка систем проводится во всех муниципалитетах Белгородской области. Целью проверки было убедиться в надлежащей работоспособности различных каналов передачи экстренной информации. "В 10.20 запустят уличные громкоговорители в режиме сирен, по средствам громкоговорящей связи передадут сообщение: "Внимание! Проводится проверка средств оповещения". Также запланирована проверка доведения экстренной информации посредством аудиовизуальных сообщений: уличные громкоговорители, СМС, push-уведомления, автотранспорт с СГУ (сигнальными громкоговорящими установками – ред.), "Первое маршрутное телевидение" в Белгороде и Старом Осколе", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба. Власти просят жителей сохранять спокойствие во время проведения проверки, по возникающим вопросам можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112.
https://ria.ru/20240112/belgorod-1920854837.html
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белгород, белгородская область, общество
Белгород, Белгородская область, Общество
В Белгороде прошла комплексная проверка системы оповещения

Комплексная проверка системы оповещения прошла в Белгороде

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на Белгород со смотровой площадки
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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БЕЛГОРОД, 16 янв - РИА Новости. Комплексная проверка системы оповещения населения прошла в Белгороде во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
В Белгороде в 10.20 (совпадает с мск) включилась сирена и продолжала звучать около трех минут. После этого прозвучало речевое оповещение: "Внимание! Проводится проверка готовности систем оповещения населения. Просьба сохранять спокойствие!". Жителям района Водстрой города Белгорода хорошо был слышен звук сирен.
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По информации регионального оперштаба, проверка систем проводится во всех муниципалитетах Белгородской области. Целью проверки было убедиться в надлежащей работоспособности различных каналов передачи экстренной информации.
"В 10.20 запустят уличные громкоговорители в режиме сирен, по средствам громкоговорящей связи передадут сообщение: "Внимание! Проводится проверка средств оповещения". Также запланирована проверка доведения экстренной информации посредством аудиовизуальных сообщений: уличные громкоговорители, СМС, push-уведомления, автотранспорт с СГУ (сигнальными громкоговорящими установками – ред.), "Первое маршрутное телевидение" в Белгороде и Старом Осколе", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Власти просят жителей сохранять спокойствие во время проведения проверки, по возникающим вопросам можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112.
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