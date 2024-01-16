https://ria.ru/20240116/bank-1921584067.html

СМИ: китайские банки отреагировали на угрозы со стороны США

СМИ: китайские банки отреагировали на угрозы со стороны США - РИА Новости, 16.01.2024

СМИ: китайские банки отреагировали на угрозы со стороны США

Часть банков Китая начала пересмотр политики работы с клиентами из России из-за требований США, утверждает Bloomberg. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T12:11

2024-01-16T12:11

2024-01-16T12:11

экономика

китай

россия

сша

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Часть банков Китая начала пересмотр политики работы с клиентами из России из-за требований США, утверждает Bloomberg. "Государственные банки Китая ужесточают ограничения на финансирование российских клиентов после принятого в Соединенных Штатах указа о вторичных санкциях", — говорится в публикации.В статье отмечается, что по меньшей мере две китайских кредитных организации занялись проверкой, уделив особое внимание трансграничным сделкам. "Связь с клиентами из санкционного списка будет разорвана", — утверждают источники издания. Подобная информация появилась на фоне продолжающегося активного развития отношений между Россией и Китаем. Так, по словам президента Владимира Путина, об этом свидетельствует товарооборот, который превысит 200 миллиардов долларов в 2023 году.В конце прошло года США пригрозили банкам, нарушающим антироссийские санкции. Вашингтон заявил, что будет отключать от своей финансовой системы организации по всему миру в случае нарушения ими ограничений против Москвы.

https://ria.ru/20231128/torgovlya-1912281870.html

китай

россия

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экономика, китай, россия, сша