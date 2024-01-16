https://ria.ru/20240116/aviareysy-1921593390.html
Почти 300 туристов не могут вылететь из Новосибирска в Таиланд
Почти 300 туристов не могут вылететь из Новосибирска в Таиланд - РИА Новости, 16.01.2024
Почти 300 туристов не могут вылететь из Новосибирска в Таиланд
Рейс из Новосибирска в Бангкок авиакомпании "Аэрофлот" во вторник задерживается более чем на десять часов из-за неисправности самолета, вылета ожидают более 280 РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T12:36
2024-01-16T12:36
2024-01-16T13:13
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
новосибирск
таиланд
бангкок
аэрофлот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584545856_0:122:3072:1850_1920x0_80_0_0_c246d48870bb5e9f3dc70db1531fdb5c.jpg
НОВОСИБИРСК, 16 янв – РИА Новости. Рейс из Новосибирска в Бангкок авиакомпании "Аэрофлот" во вторник задерживается более чем на десять часов из-за неисправности самолета, вылета ожидают более 280 пассажиров, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "Сегодня в международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А.И. Покрышкина в связи с технической неисправностью воздушного судна объявлена задержка выполнения рейса авиакомпании "Аэрофлот" до Бангкока (Таиланд) продолжительностью более десяти часов", – говорится в сообщении. Вылет самолета предполагался в 09.15 местного времени (05.15 мск) вторника, отметили в ведомстве. На рейс зарегистрированы более 280 пассажиров, включая 30 детей. "Новосибирской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав потребителей авиационных услуг", – отметили в прокуратуре. Судя по онлайн-табло аэропорта, вылет намечен на 19.45 по местному времени."Вылет рейса SU650 Новосибирск - Бангкок от 16.01.2024 перенесен ориентировочно на 19:45 местного времени, - подтвердили РИА Новости в пресс-службе компании "Аэрофлот". - На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании. Организовано размещение в гостинице для всех желающих, предоставлены напитки и питание".
https://ria.ru/20240116/aviareysy-1921566048.html
новосибирск
таиланд
бангкок
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584545856_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f7cb1878cb3d78b9ea8c262c0a3502f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, новосибирск, таиланд, бангкок, аэрофлот, западно-сибирская транспортная прокуратура, толмачево (аэропорт)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Новосибирск, Таиланд, Бангкок, Аэрофлот, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Толмачево (аэропорт)
Почти 300 туристов не могут вылететь из Новосибирска в Таиланд
Рейс "Аэрофлота" в Таиланд из Новосибирска задержан более чем на десять часов
НОВОСИБИРСК, 16 янв – РИА Новости.
Рейс из Новосибирска в Бангкок авиакомпании "Аэрофлот" во вторник задерживается более чем на десять часов из-за неисправности самолета, вылета ожидают более 280 пассажиров, сообщает
Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"Сегодня в международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А.И. Покрышкина в связи с технической неисправностью воздушного судна объявлена задержка выполнения рейса авиакомпании "Аэрофлот" до Бангкока (Таиланд) продолжительностью более десяти часов", – говорится в сообщении.
Вылет самолета предполагался в 09.15 местного времени (05.15 мск) вторника, отметили в ведомстве. На рейс зарегистрированы более 280 пассажиров, включая 30 детей. "Новосибирской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав потребителей авиационных услуг", – отметили в прокуратуре.
Судя по онлайн-табло аэропорта, вылет намечен на 19.45 по местному времени.
"Вылет рейса SU650 Новосибирск - Бангкок от 16.01.2024 перенесен ориентировочно на 19:45 местного времени, - подтвердили РИА Новости в пресс-службе компании "Аэрофлот". - На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании. Организовано размещение в гостинице для всех желающих, предоставлены напитки и питание".
Из Петербурга вылетел задержанный на двое суток рейс в Дубай