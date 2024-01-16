https://ria.ru/20240116/aviareysy-1921593390.html

Почти 300 туристов не могут вылететь из Новосибирска в Таиланд

Почти 300 туристов не могут вылететь из Новосибирска в Таиланд - РИА Новости, 16.01.2024

Почти 300 туристов не могут вылететь из Новосибирска в Таиланд

Рейс из Новосибирска в Бангкок авиакомпании "Аэрофлот" во вторник задерживается более чем на десять часов из-за неисправности самолета, вылета ожидают более 280 РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T12:36

2024-01-16T12:36

2024-01-16T13:13

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НОВОСИБИРСК, 16 янв – РИА Новости. Рейс из Новосибирска в Бангкок авиакомпании "Аэрофлот" во вторник задерживается более чем на десять часов из-за неисправности самолета, вылета ожидают более 280 пассажиров, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "Сегодня в международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А.И. Покрышкина в связи с технической неисправностью воздушного судна объявлена задержка выполнения рейса авиакомпании "Аэрофлот" до Бангкока (Таиланд) продолжительностью более десяти часов", – говорится в сообщении. Вылет самолета предполагался в 09.15 местного времени (05.15 мск) вторника, отметили в ведомстве. На рейс зарегистрированы более 280 пассажиров, включая 30 детей. "Новосибирской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав потребителей авиационных услуг", – отметили в прокуратуре. Судя по онлайн-табло аэропорта, вылет намечен на 19.45 по местному времени."Вылет рейса SU650 Новосибирск - Бангкок от 16.01.2024 перенесен ориентировочно на 19:45 местного времени, - подтвердили РИА Новости в пресс-службе компании "Аэрофлот". - На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании. Организовано размещение в гостинице для всех желающих, предоставлены напитки и питание".

https://ria.ru/20240116/aviareysy-1921566048.html

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