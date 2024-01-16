https://ria.ru/20240116/arsenev-1921610871.html

Роковое ружье, голод и лесничий "с того света". Покорение Приморья. Часть 1

Роковое ружье, голод и лесничий "с того света". Покорение Приморья. Часть 1 - РИА Новости, 16.01.2024

Роковое ружье, голод и лесничий "с того света". Покорение Приморья. Часть 1

В 1908 году во время экспедиции к хребту Сихотэ-Алинь путешественник Владимир Арсеньев пережил испытание трехнедельным голодом – и это едва не стоило ему жизни. Незадолго до этого в тайге нашли тело его друга и проводника по имени Дерсу Узала. Рассказываем о трагедии на склонах Сихотэ-Алиня и её значении в освоении Приморья.

2024-01-16T14:00

2024-01-16T14:00

2024-01-16T14:00

истории.doc

дальний восток

амур (река)

приморский край

владивосток

хабаровск

российская империя

русско-японская война (1904-1905)

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Роковое ружье, голод и лесничий "с того света". Покорение Приморья. Часть 1 В 1908 году во время экспедиции к хребту Сихотэ-Алинь путешественник Владимир Арсеньев пережил испытание трехнедельным голодом – и это едва не стоило ему жизни. Незадолго до этого в тайге нашли тело его друга и проводника по имени Дерсу Узала. Рассказываем о трагедии на склонах Сихотэ-Алиня и её значении в освоении Приморья. audio/mpeg

Роковое ружье, голод и лесничий "с того света". Покорение Приморья. Часть 1 В 1908 году во время экспедиции к хребту Сихотэ-Алинь путешественник Владимир Арсеньев пережил испытание трехнедельным голодом – и это едва не стоило ему жизни. Незадолго до этого в тайге нашли тело его друга и проводника по имени Дерсу Узала. Рассказываем о трагедии на склонах Сихотэ-Алиня и её значении в освоении Приморья. audio/mpeg

Эпизод создан в партнерстве с Государственным объединённым музеем-заповедником истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. Эксперт эпизода — заместитель директора музея по научной работе Анжелика Петрук.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаiTunesCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Автор эпизода: Руслан ЖигаловЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Артём Буфтяк, Даниил Кононенко, Дарья Дубинина

дальний восток

амур (река)

приморский край

владивосток

хабаровск

российская империя

порт-артур

тайга

уссурийск

япония

китай

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дальний восток, амур (река), приморский край, владивосток, хабаровск, российская империя, русско-японская война (1904-1905), порт-артур, сихотэ-алинский заповедник, акира куросава, тайга, уссурийск, япония, китай, аудио