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Роковое ружье, голод и лесничий "с того света". Покорение Приморья. Часть 1 - РИА Новости, 16.01.2024
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14:00 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/arsenev-1921610871.html
Роковое ружье, голод и лесничий "с того света". Покорение Приморья. Часть 1
Роковое ружье, голод и лесничий "с того света". Покорение Приморья. Часть 1 - РИА Новости, 16.01.2024
Роковое ружье, голод и лесничий "с того света". Покорение Приморья. Часть 1
В 1908 году во время экспедиции к хребту Сихотэ-Алинь путешественник Владимир Арсеньев пережил испытание трехнедельным голодом – и это едва не стоило ему жизни. Незадолго до этого в тайге нашли тело его друга и проводника по имени Дерсу Узала. Рассказываем о трагедии на склонах Сихотэ-Алиня и её значении в освоении Приморья.
2024-01-16T14:00
2024-01-16T14:00
истории.doc
дальний восток
амур (река)
приморский край
владивосток
хабаровск
российская империя
русско-японская война (1904-1905)
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Роковое ружье, голод и лесничий "с того света". Покорение Приморья. Часть 1
В 1908 году во время экспедиции к хребту Сихотэ-Алинь путешественник Владимир Арсеньев пережил испытание трехнедельным голодом – и это едва не стоило ему жизни. Незадолго до этого в тайге нашли тело его друга и проводника по имени Дерсу Узала. Рассказываем о трагедии на склонах Сихотэ-Алиня и её значении в освоении Приморья.
audio/mpeg
Роковое ружье, голод и лесничий "с того света". Покорение Приморья. Часть 1
В 1908 году во время экспедиции к хребту Сихотэ-Алинь путешественник Владимир Арсеньев пережил испытание трехнедельным голодом – и это едва не стоило ему жизни. Незадолго до этого в тайге нашли тело его друга и проводника по имени Дерсу Узала. Рассказываем о трагедии на склонах Сихотэ-Алиня и её значении в освоении Приморья.
audio/mpeg
Эпизод создан в партнерстве с Государственным объединённым музеем-заповедником истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. Эксперт эпизода — заместитель директора музея по научной работе Анжелика Петрук.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаiTunesCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Автор эпизода: Руслан ЖигаловЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Артём Буфтяк, Даниил Кононенко, Дарья Дубинина
дальний восток
амур (река)
приморский край
владивосток
хабаровск
российская империя
порт-артур
тайга
уссурийск
япония
китай
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дальний восток, амур (река), приморский край, владивосток, хабаровск, российская империя, русско-японская война (1904-1905), порт-артур, сихотэ-алинский заповедник, акира куросава, тайга, уссурийск, япония, китай, аудио
Истории.doc, Дальний Восток, Амур (река), Приморский край, Владивосток, Хабаровск, Российская империя, Русско-японская война (1904-1905), Порт-Артур, Сихотэ-Алинский заповедник, Акира Куросава, Тайга, Уссурийск, Япония, Китай
Истории.doc

Роковое ружье, голод и лесничий "с того света". Покорение Приморья. Часть 1

Истории.doc
Роковое ружье, голод и лесничий "с того света". Покорение Приморья. Часть 1
Вчера, 14:00
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В 1908 году во время экспедиции к хребту Сихотэ-Алинь путешественник Владимир Арсеньев пережил испытание трехнедельным голодом – и это едва не стоило ему жизни. Незадолго до этого в тайге нашли тело его друга и проводника по имени Дерсу Узала. Рассказываем о трагедии на склонах Сихотэ-Алиня и её значении в освоении Приморья.
Эпизод создан в партнерстве с Государственным объединённым музеем-заповедником истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. Эксперт эпизода — заместитель директора музея по научной работе Анжелика Петрук.
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Автор эпизода: Руслан Жигалов
Звукорежиссер: Андрей Темнов
Голоса эпизода: Артём Буфтяк, Даниил Кононенко, Дарья Дубинина
 
Истории.docДальний ВостокАмур (река)Приморский крайВладивостокХабаровскРоссийская империяРусско-японская война (1904-1905)Порт-АртурСихотэ-Алинский заповедникАкира КуросаваТайгаУссурийскЯпонияКитай
 
 
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