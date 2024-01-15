Трое журналистов "России сегодня" стали лауреатами премии города Москвы

Премию Москвы в области журналистики присуждают с 2001 года за создание наиболее талантливых и актуальных материалов, теле- и радиопередач о столице и ее жителях, получивших общественное признание, поднимающих важные проблемы социально-экономической и культурной жизни города, а также проникнутых чувством гражданственности и способствующих воспитанию любви к Москве, бережного отношения к ее истории и традициям. Вручение награды традиционно приурочивают ко Дню печати, который отмечают 13 января.