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Трое журналистов "России сегодня" стали лауреатами премии города Москвы - РИА Новости, 15.01.2024
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16:51 15.01.2024 (обновлено: 17:50 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/zhurnalisty-1921458437.html
Трое журналистов "России сегодня" стали лауреатами премии города Москвы
Трое журналистов "России сегодня" стали лауреатами премии города Москвы - РИА Новости, 15.01.2024
Трое журналистов "России сегодня" стали лауреатами премии города Москвы
Сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" стали лауреатами премии города Москвы в области журналистики, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T16:51
2024-01-15T17:50
общество
москва
александр горбенко
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" стали лауреатами премии города Москвы в области журналистики, сообщил корреспондент РИА Новости.Заместитель мэра столицы Александр Горбенко вручил награды:Кроме того, наградили сотрудников СМИ, освещающих жизнь столицы, среди них "Комсомольская правда", ТВЦ, "Аргументы и факты", "Вечерняя Москва".
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общество, москва, александр горбенко
Общество, Москва, Александр Горбенко
Трое журналистов "России сегодня" стали лауреатами премии города Москвы

Трое журналистов "России сегодня" стали лауреатами премии города Москвы

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМикрофон с логотипом МИА "Россия сегодня"
Микрофон с логотипом МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" стали лауреатами премии города Москвы в области журналистики, сообщил корреспондент РИА Новости.
Заместитель мэра столицы Александр Горбенко вручил награды:
  • руководителю группы "Новости Москвы" общественно-политической редакции Марии Зыбиной;
  • специальному корреспонденту Ольге Овчинниковой;
  • выпускающему редактору оперативного выпуска Анне Веклич.
Кроме того, наградили сотрудников СМИ, освещающих жизнь столицы, среди них "Комсомольская правда", ТВЦ, "Аргументы и факты", "Вечерняя Москва".

Премию Москвы в области журналистики присуждают с 2001 года за создание наиболее талантливых и актуальных материалов, теле- и радиопередач о столице и ее жителях, получивших общественное признание, поднимающих важные проблемы социально-экономической и культурной жизни города, а также проникнутых чувством гражданственности и способствующих воспитанию любви к Москве, бережного отношения к ее истории и традициям. Вручение награды традиционно приурочивают ко Дню печати, который отмечают 13 января.

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