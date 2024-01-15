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"Страшный конфликт". В Киеве раскрыли итог визита Зеленского в Швейцарию - РИА Новости, 15.01.2024
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21:59 15.01.2024 (обновлено: 22:00 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/zelenskiy-1921508957.html
"Страшный конфликт". В Киеве раскрыли итог визита Зеленского в Швейцарию
"Страшный конфликт". В Киеве раскрыли итог визита Зеленского в Швейцарию - РИА Новости, 15.01.2024
"Страшный конфликт". В Киеве раскрыли итог визита Зеленского в Швейцарию
Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Швейцарию приведет к международному конфликту, поскольку невозможно вести переговоры о мире без представителей РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T21:59
2024-01-15T22:00
политика
швейцария
украина
киев
владимир зеленский
олег соскин
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Швейцарию приведет к международному конфликту, поскольку невозможно вести переговоры о мире без представителей России, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Зеленский едет в Швейцарию. Ясно, что он там породит страшный конфликт в политическом сообществе, потому что Швейцария — еще более нейтральная страна, чем Австрия", — напомнил эксперт.По его словам, без высокопоставленных представителей российского руководства дипломатические контакты в Давосе не представляются возможными."Никто в этой так называемой "формуле мира" Зеленского не хочет участвовать, потому что в этом бессмысленно участвовать", — отметил бывший советник.Ранее швейцарский президент Виола Амхерд заявила, что лидер восточноевропейской страны попросил Берн организовать мирный саммит по Украине.Глава офиса Зеленского Андрей Ермак, в свою очередь, сообщал, что Киев намерен провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира"."Формулу мира" Зеленского в России считают полностью оторванной от реальности. Москва неоднократно указывала на готовность к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
https://ria.ru/20240115/kharkov-1921493834.html
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политика, швейцария, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин
Политика, Швейцария, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин
"Страшный конфликт". В Киеве раскрыли итог визита Зеленского в Швейцарию

Экс-советник Кучмы Соскин: визит Зеленского в Швейцарию породит большой конфликт

© AP Photo / Roman KoksarovПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© AP Photo / Roman Koksarov
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Швейцарию приведет к международному конфликту, поскольку невозможно вести переговоры о мире без представителей России, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
«
"Зеленский едет в Швейцарию. Ясно, что он там породит страшный конфликт в политическом сообществе, потому что Швейцария — еще более нейтральная страна, чем Австрия", — напомнил эксперт.
По его словам, без высокопоставленных представителей российского руководства дипломатические контакты в Давосе не представляются возможными.
"Никто в этой так называемой "формуле мира" Зеленского не хочет участвовать, потому что в этом бессмысленно участвовать", — отметил бывший советник.
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"Формулу мира" Зеленского в России считают полностью оторванной от реальности. Москва неоднократно указывала на готовность к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
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ПолитикаШвейцарияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийОлег Соскин
 
 
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