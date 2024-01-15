https://ria.ru/20240115/zelenskiy-1921508957.html

"Страшный конфликт". В Киеве раскрыли итог визита Зеленского в Швейцарию

"Страшный конфликт". В Киеве раскрыли итог визита Зеленского в Швейцарию - РИА Новости, 15.01.2024

"Страшный конфликт". В Киеве раскрыли итог визита Зеленского в Швейцарию

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Швейцарию приведет к международному конфликту, поскольку невозможно вести переговоры о мире без представителей РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T21:59

2024-01-15T21:59

2024-01-15T22:00

политика

швейцария

украина

киев

владимир зеленский

олег соскин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920890741_0:0:2638:1484_1920x0_80_0_0_aa1cf99a1c200a6265a78c6625ecf450.jpg

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Швейцарию приведет к международному конфликту, поскольку невозможно вести переговоры о мире без представителей России, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Зеленский едет в Швейцарию. Ясно, что он там породит страшный конфликт в политическом сообществе, потому что Швейцария — еще более нейтральная страна, чем Австрия", — напомнил эксперт.По его словам, без высокопоставленных представителей российского руководства дипломатические контакты в Давосе не представляются возможными."Никто в этой так называемой "формуле мира" Зеленского не хочет участвовать, потому что в этом бессмысленно участвовать", — отметил бывший советник.Ранее швейцарский президент Виола Амхерд заявила, что лидер восточноевропейской страны попросил Берн организовать мирный саммит по Украине.Глава офиса Зеленского Андрей Ермак, в свою очередь, сообщал, что Киев намерен провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира"."Формулу мира" Зеленского в России считают полностью оторванной от реальности. Москва неоднократно указывала на готовность к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.

https://ria.ru/20240115/kharkov-1921493834.html

https://ria.ru/20240115/ukraina-1921442803.html

швейцария

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, швейцария, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин