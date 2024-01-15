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"Сдавайся": дерзкий выпад Зеленского в адрес России вызвал шок в Сети - РИА Новости, 15.01.2024
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09:15 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/zelenskiy-1921358214.html
"Сдавайся": дерзкий выпад Зеленского в адрес России вызвал шок в Сети
"Сдавайся": дерзкий выпад Зеленского в адрес России вызвал шок в Сети - РИА Новости, 15.01.2024
"Сдавайся": дерзкий выпад Зеленского в адрес России вызвал шок в Сети
Пользователи соцсети Х негативно отнеслись к заявлениям президента Украины Владимира Зеленского о важности его "формулы мира", которую обсуждают на ежегодном... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T09:15
2024-01-15T09:15
в мире
россия
украина
киев
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети Х негативно отнеслись к заявлениям президента Украины Владимира Зеленского о важности его "формулы мира", которую обсуждают на ежегодном Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе."Твоя "формула мира" загоняет еще больше украинцев в могилу", — возмутился Gabe."Не может быть никакой формулы мира без участия России", — отметил Yakubetts."Единственная формула мира, которая будет работать, — это если ты сдашься России. Все остальное будет только затягивать конфликт и делать твои потери еще больше", — подчеркнул Dan9693."Тебе не нужен мир", — подытожил billyboy666123."Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евро-атлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". В России эту инициативу считают полностью оторванной от реальности.Москва постоянно выражает готовность возобновить диалог с Киевом, но режим Зеленского сам законодательно запретил себе вести переговоры. При этом на Западе именно Россию обвиняют в нежелании вернуться к переговорам, а категорический отказ Украины игнорируют.Как указывал президент Владимир Путин, если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего переговоры. При этом, подчеркнул он, урегулирование возможно только при соблюдении гарантий безопасности России.В Москве также неоднократно подчеркивали, для нее абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации.
https://ria.ru/20240113/soglashenie-1921159707.html
https://ria.ru/20240114/davos-1921332661.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин
"Сдавайся": дерзкий выпад Зеленского в адрес России вызвал шок в Сети

Пользователи Х раскритиковали "формулу мира" Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв РИА Новости. Пользователи соцсети Х негативно отнеслись к заявлениям президента Украины Владимира Зеленского о важности его "формулы мира", которую обсуждают на ежегодном Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе.
"Твоя "формула мира" загоняет еще больше украинцев в могилу", — возмутился Gabe.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
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"Не может быть никакой формулы мира без участия России", — отметил Yakubetts.
"Единственная формула мира, которая будет работать, — это если ты сдашься России. Все остальное будет только затягивать конфликт и делать твои потери еще больше", — подчеркнул Dan9693.
"Тебе не нужен мир", — подытожил billyboy666123.
"Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евро-атлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". В России эту инициативу считают полностью оторванной от реальности.
Москва постоянно выражает готовность возобновить диалог с Киевом, но режим Зеленского сам законодательно запретил себе вести переговоры. При этом на Западе именно Россию обвиняют в нежелании вернуться к переговорам, а категорический отказ Украины игнорируют.
Как указывал президент Владимир Путин, если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего переговоры. При этом, подчеркнул он, урегулирование возможно только при соблюдении гарантий безопасности России.
В Москве также неоднократно подчеркивали, для нее абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации.
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Вчера, 23:44
 
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