"Сдавайся": дерзкий выпад Зеленского в адрес России вызвал шок в Сети
Пользователи Х раскритиковали "формулу мира" Зеленского
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети Х негативно отнеслись к заявлениям президента Украины Владимира Зеленского о важности его "формулы мира", которую обсуждают на ежегодном Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе.
"Твоя "формула мира" загоняет еще больше украинцев в могилу", — возмутился Gabe.
"Не может быть никакой формулы мира без участия России", — отметил Yakubetts.
"Единственная формула мира, которая будет работать, — это если ты сдашься России. Все остальное будет только затягивать конфликт и делать твои потери еще больше", — подчеркнул Dan9693.
"Тебе не нужен мир", — подытожил billyboy666123.
"Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евро-атлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". В России эту инициативу считают полностью оторванной от реальности.
Москва постоянно выражает готовность возобновить диалог с Киевом, но режим Зеленского сам законодательно запретил себе вести переговоры. При этом на Западе именно Россию обвиняют в нежелании вернуться к переговорам, а категорический отказ Украины игнорируют.
Как указывал президент Владимир Путин, если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего переговоры. При этом, подчеркнул он, урегулирование возможно только при соблюдении гарантий безопасности России.
В Москве также неоднократно подчеркивали, для нее абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации.