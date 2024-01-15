https://ria.ru/20240115/zavisimost-1921385495.html

СМИ: в России вновь начала расти алкогольная зависимость

СМИ: в России вновь начала расти алкогольная зависимость - РИА Новости, 15.01.2024

СМИ: в России вновь начала расти алкогольная зависимость

Впервые за десять лет в России вновь начало расти количество людей, страдающих от алкогольной зависимости, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные из... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T11:29

2024-01-15T11:29

2024-01-15T11:29

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Впервые за десять лет в России вновь начало расти количество людей, страдающих от алкогольной зависимости, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные из сборника Росстата "Здравоохранение в России-2023"."Однако в 2022 году у этого показателя (число впервые выявленных пациентов с алкогольной зависимостью. — Прим. ред.) был зафиксирован некоторый рост: под диспансерное наблюдение были впервые взяты 54,2 тысячи человек (из них с алкогольным психозом 12,9 тысячи)", — говорится в материале.При этом отмечается, что до 2021 года этот показатель неуклонно снижался. Два года назад он составлял 53,3 тысячи человек, подчеркнули в публикации.В октябре прошлого года заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова сообщила, что Минздрав разработал и внес в правительство антиалкогольную концепцию, министерство выступает против ослабления действующих ограничительных антиалкогольных мер.

https://ria.ru/20231214/morozhenoe-1915711095.html

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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)