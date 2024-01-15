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СМИ: в России вновь начала расти алкогольная зависимость - РИА Новости, 15.01.2024
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11:29 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/zavisimost-1921385495.html
СМИ: в России вновь начала расти алкогольная зависимость
СМИ: в России вновь начала расти алкогольная зависимость - РИА Новости, 15.01.2024
СМИ: в России вновь начала расти алкогольная зависимость
Впервые за десять лет в России вновь начало расти количество людей, страдающих от алкогольной зависимости, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные из... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T11:29
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общество
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Впервые за десять лет в России вновь начало расти количество людей, страдающих от алкогольной зависимости, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные из сборника Росстата "Здравоохранение в России-2023"."Однако в 2022 году у этого показателя (число впервые выявленных пациентов с алкогольной зависимостью. — Прим. ред.) был зафиксирован некоторый рост: под диспансерное наблюдение были впервые взяты 54,2 тысячи человек (из них с алкогольным психозом 12,9 тысячи)", — говорится в материале.При этом отмечается, что до 2021 года этот показатель неуклонно снижался. Два года назад он составлял 53,3 тысячи человек, подчеркнули в публикации.В октябре прошлого года заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова сообщила, что Минздрав разработал и внес в правительство антиалкогольную концепцию, министерство выступает против ослабления действующих ограничительных антиалкогольных мер.
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
СМИ: в России вновь начала расти алкогольная зависимость

"Ъ": в России число зависимых от алкоголя выросло впервые за десять лет

© Depositphotos.com / AndrewLozovyiМужчина с похмелья
Мужчина с похмелья - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© Depositphotos.com / AndrewLozovyi
Мужчина с похмелья. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв РИА Новости. Впервые за десять лет в России вновь начало расти количество людей, страдающих от алкогольной зависимости, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные из сборника Росстата "Здравоохранение в России-2023".
"Однако в 2022 году у этого показателя (число впервые выявленных пациентов с алкогольной зависимостью. — Прим. ред.) был зафиксирован некоторый рост: под диспансерное наблюдение были впервые взяты 54,2 тысячи человек (из них с алкогольным психозом 12,9 тысячи)", — говорится в материале.
При этом отмечается, что до 2021 года этот показатель неуклонно снижался. Два года назад он составлял 53,3 тысячи человек, подчеркнули в публикации.
В октябре прошлого года заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова сообщила, что Минздрав разработал и внес в правительство антиалкогольную концепцию, министерство выступает против ослабления действующих ограничительных антиалкогольных мер.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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