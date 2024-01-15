https://ria.ru/20240115/yuzhno-sakhalinsk-1921340484.html

В аэропорту Южно-Сахалинска задержали и отменили десятки рейсов

В аэропорту Южно-Сахалинска задержали и отменили десятки рейсов - РИА Новости, 15.01.2024

В аэропорту Южно-Сахалинска задержали и отменили десятки рейсов

Около 20 рейсов задержаны на вылет и прилет в аэропорту Южно-Сахалинска в понедельник из-за непогоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T02:53

2024-01-15T02:53

2024-01-15T02:53

хабаровск

южно-сахалинск

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888560319_0:147:1261:856_1920x0_80_0_0_e34975c908dfb141cfeecd8673b40483.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 янв – РИА Новости. Около 20 рейсов задержаны на вылет и прилет в аэропорту Южно-Сахалинска в понедельник из-за непогоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. "В аэропорту "Южно-Сахалинск" мощный циклон, видимость менее 500 метров, снежная метель", - объяснила причину пресс-служба авиапредприятия. Среди задержанных направлений рейсы на прилет из Москвы, Хабаровска и на вылет в Шахтерск, Оху, Хабаровск и Москву. Самолет, летевший на Сахалин из Новосибирска, отправлен на запасной аэродром в Хабаровск. По уточненной информации пресс-службы аэропорта, на вторник перенесен вылет самолетов в Шахтерск, Петропавловск-Камчатский, Советскую Гавань, Курильск и Южно-Курильск. Спасатели ранее объявили экстренное предупреждение на 15 января в восьми муниципалитетах юга Сахалина. В настоящее время в этой части острова бушует метель, идет сильный снег, дует штормовой ветер. По прогнозам синоптиков, улучшение в пятницу можно ожидать после 19.00 (11.00 мск).

https://ria.ru/20240114/moskva-1921222046.html

хабаровск

южно-сахалинск

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хабаровск, южно-сахалинск, москва