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В аэропорту Южно-Сахалинска задержали и отменили десятки рейсов - РИА Новости, 15.01.2024
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02:53 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/yuzhno-sakhalinsk-1921340484.html
В аэропорту Южно-Сахалинска задержали и отменили десятки рейсов
В аэропорту Южно-Сахалинска задержали и отменили десятки рейсов - РИА Новости, 15.01.2024
В аэропорту Южно-Сахалинска задержали и отменили десятки рейсов
Около 20 рейсов задержаны на вылет и прилет в аэропорту Южно-Сахалинска в понедельник из-за непогоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T02:53
2024-01-15T02:53
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 янв – РИА Новости. Около 20 рейсов задержаны на вылет и прилет в аэропорту Южно-Сахалинска в понедельник из-за непогоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. "В аэропорту "Южно-Сахалинск" мощный циклон, видимость менее 500 метров, снежная метель", - объяснила причину пресс-служба авиапредприятия. Среди задержанных направлений рейсы на прилет из Москвы, Хабаровска и на вылет в Шахтерск, Оху, Хабаровск и Москву. Самолет, летевший на Сахалин из Новосибирска, отправлен на запасной аэродром в Хабаровск. По уточненной информации пресс-службы аэропорта, на вторник перенесен вылет самолетов в Шахтерск, Петропавловск-Камчатский, Советскую Гавань, Курильск и Южно-Курильск. Спасатели ранее объявили экстренное предупреждение на 15 января в восьми муниципалитетах юга Сахалина. В настоящее время в этой части острова бушует метель, идет сильный снег, дует штормовой ветер. По прогнозам синоптиков, улучшение в пятницу можно ожидать после 19.00 (11.00 мск).
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В аэропорту Южно-Сахалинска задержали и отменили десятки рейсов

В аэропорту Южно-Сахалинска из-за циклона задержали и отменили десятки рейсов

© РИА Новости / Галина СоколоваАэропорт Южно-Сахалинска
Аэропорт Южно-Сахалинска - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Галина Соколова
Аэропорт Южно-Сахалинска. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 янв – РИА Новости. Около 20 рейсов задержаны на вылет и прилет в аэропорту Южно-Сахалинска в понедельник из-за непогоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
«
"В аэропорту "Южно-Сахалинск" мощный циклон, видимость менее 500 метров, снежная метель", - объяснила причину пресс-служба авиапредприятия.
Среди задержанных направлений рейсы на прилет из Москвы, Хабаровска и на вылет в Шахтерск, Оху, Хабаровск и Москву. Самолет, летевший на Сахалин из Новосибирска, отправлен на запасной аэродром в Хабаровск.
По уточненной информации пресс-службы аэропорта, на вторник перенесен вылет самолетов в Шахтерск, Петропавловск-Камчатский, Советскую Гавань, Курильск и Южно-Курильск.
Спасатели ранее объявили экстренное предупреждение на 15 января в восьми муниципалитетах юга Сахалина. В настоящее время в этой части острова бушует метель, идет сильный снег, дует штормовой ветер. По прогнозам синоптиков, улучшение в пятницу можно ожидать после 19.00 (11.00 мск).
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Вчера, 00:40
 
ХабаровскЮжно-СахалинскМосква
 
 
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