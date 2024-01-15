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Йемен продолжит атаковать израильские суда, заявил глава МИД Ирана - РИА Новости, 15.01.2024
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16:43 15.01.2024 (обновлено: 16:45 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/yemen-1921456396.html
Йемен продолжит атаковать израильские суда, заявил глава МИД Ирана
Йемен продолжит атаковать израильские суда, заявил глава МИД Ирана - РИА Новости, 15.01.2024
Йемен продолжит атаковать израильские суда, заявил глава МИД Ирана
Йемен продолжит совершать атаки на суда в Красном море, которые перевозят в Израиль продовольствие и топливо, до тех пор, пока в Газе не закончится геноцид... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T16:43
2024-01-15T16:45
в мире
йемен
израиль
красное море
хосейн амир абдоллахиан
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
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ТЕГЕРАН, 15 янв – РИА Новости. Йемен продолжит совершать атаки на суда в Красном море, которые перевозят в Израиль продовольствие и топливо, до тех пор, пока в Газе не закончится геноцид населения, заявил на пресс-конференции со своим индийским коллегой глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. "Высокопоставленные чиновники Йемена заверили нас, что они не будут нарушать морскую безопасность. Они же заявили нам, что, пока продолжается геноцид в войне в Газе, они будут блокировать израильские корабли или корабли, направляющиеся в Тель-Авив", - приводит агентство IRNA слова Абдоллахиана. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесла удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси отметил назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. С началом войны Израиля в палестинском секторе Газа в октябре 2023 года правящее на севере Йемена и поддерживаемое Ираном шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заняло активную позицию по противостоянию Израилю, войдя в так называемую шиитскую "ось сопротивления". Обстрелы им кораблей, которые направляются в порты Израиля или принадлежат его гражданам, стали регулярными, в результате чего мировые компании по морским перевозкам стали отказываться от использования маршрутов в Красном море вблизи йеменских берегов.
https://ria.ru/20240113/yemen-1921092983.html
https://ria.ru/20240113/oon-1921091313.html
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в мире, йемен, израиль, красное море, хосейн амир абдоллахиан, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Йемен, Израиль, Красное море, Хосейн Амир Абдоллахиан, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
Йемен продолжит атаковать израильские суда, заявил глава МИД Ирана

Глава МИД Ирана: Йемен будет атаковать израильские суда, пока в Газе идет война

© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла". Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 15 янв – РИА Новости. Йемен продолжит совершать атаки на суда в Красном море, которые перевозят в Израиль продовольствие и топливо, до тех пор, пока в Газе не закончится геноцид населения, заявил на пресс-конференции со своим индийским коллегой глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.
"Высокопоставленные чиновники Йемена заверили нас, что они не будут нарушать морскую безопасность. Они же заявили нам, что, пока продолжается геноцид в войне в Газе, они будут блокировать израильские корабли или корабли, направляющиеся в Тель-Авив", - приводит агентство IRNA слова Абдоллахиана.
Авиаудар западной коалиции по Йемену
Источник: США и Британия нанесли новый авиаудар по столице Йемена
13 января, 04:10
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесла удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси отметил назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
С началом войны Израиля в палестинском секторе Газа в октябре 2023 года правящее на севере Йемена и поддерживаемое Ираном шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заняло активную позицию по противостоянию Израилю, войдя в так называемую шиитскую "ось сопротивления". Обстрелы им кораблей, которые направляются в порты Израиля или принадлежат его гражданам, стали регулярными, в результате чего мировые компании по морским перевозкам стали отказываться от использования маршрутов в Красном море вблизи йеменских берегов.
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
В ООН заявили об угрозе политической стабильности Йемена
13 января, 03:34
 
В миреЙеменИзраильКрасное мореХосейн Амир АбдоллахианАнсар АллаВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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