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Лавров и глава МИД Ирана осудили удары США и Британии по Йемену
Лавров и глава МИД Ирана осудили удары США и Британии по Йемену - РИА Новости, 15.01.2024
Лавров и глава МИД Ирана осудили удары США и Британии по Йемену
Главы МИД РФ Сергей Лавров и Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора обсудили эскалацию напряженности на Ближнем Востоке, стороны решительно РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T13:30
2024-01-15T13:30
2024-01-15T13:30
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сергей лавров
военная операция сша и британии в йемене
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Главы МИД РФ Сергей Лавров и Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора обсудили эскалацию напряженности на Ближнем Востоке, стороны решительно осудили массированные удары США и Великобритании по территории Йемена, заявили в понедельник в МИД РФ. "Особое внимание было уделено эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Главы внешнеполитических ведомств решительно осудили предпринятые группой стран во главе с США и Великобританией массированные удары по территории Йемена", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. В МИД отметили, что министры высказались за немедленное прекращение огня в секторе Газа и обеспечение беспрепятственного гуманитарного доступа в анклав для оказания срочного содействия пострадавшему гражданскому населению.
https://ria.ru/20240113/nyu-york-1921096552.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, ближний восток, сша, сергей лавров, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Россия, Ближний Восток, США, Сергей Лавров, Военная операция США и Британии в Йемене
Лавров и глава МИД Ирана осудили удары США и Британии по Йемену
Лавров и глава МИД Ирана осудили массированные удары США и Британии по Йемену