Рейтинг@Mail.ru
Лавров и глава МИД Ирана осудили удары США и Британии по Йемену - РИА Новости, 15.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:30 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/yemen-1921414939.html
Лавров и глава МИД Ирана осудили удары США и Британии по Йемену
Лавров и глава МИД Ирана осудили удары США и Британии по Йемену - РИА Новости, 15.01.2024
Лавров и глава МИД Ирана осудили удары США и Британии по Йемену
Главы МИД РФ Сергей Лавров и Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора обсудили эскалацию напряженности на Ближнем Востоке, стороны решительно РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T13:30
2024-01-15T13:30
в мире
россия
ближний восток
сша
сергей лавров
военная операция сша и британии в йемене
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920922304_0:447:952:982_1920x0_80_0_0_ef970f35a37d1fa8afbc80c096fcaa00.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Главы МИД РФ Сергей Лавров и Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора обсудили эскалацию напряженности на Ближнем Востоке, стороны решительно осудили массированные удары США и Великобритании по территории Йемена, заявили в понедельник в МИД РФ. "Особое внимание было уделено эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Главы внешнеполитических ведомств решительно осудили предпринятые группой стран во главе с США и Великобританией массированные удары по территории Йемена", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. В МИД отметили, что министры высказались за немедленное прекращение огня в секторе Газа и обеспечение беспрепятственного гуманитарного доступа в анклав для оказания срочного содействия пострадавшему гражданскому населению.
https://ria.ru/20240113/nyu-york-1921096552.html
россия
ближний восток
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920922304_0:358:952:1071_1920x0_80_0_0_02223f7e8aa2aedc515b770bc5e8556e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, ближний восток, сша, сергей лавров, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Россия, Ближний Восток, США, Сергей Лавров, Военная операция США и Британии в Йемене
Лавров и глава МИД Ирана осудили удары США и Британии по Йемену

Лавров и глава МИД Ирана осудили массированные удары США и Британии по Йемену

© Фото из соцсетейАвиаудар западной коалиции по Йемену
Авиаудар западной коалиции по Йемену
© Фото из соцсетей
Авиаудар западной коалиции по Йемену
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Главы МИД РФ Сергей Лавров и Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора обсудили эскалацию напряженности на Ближнем Востоке, стороны решительно осудили массированные удары США и Великобритании по территории Йемена, заявили в понедельник в МИД РФ.
"Особое внимание было уделено эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Главы внешнеполитических ведомств решительно осудили предпринятые группой стран во главе с США и Великобританией массированные удары по территории Йемена", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
В МИД отметили, что министры высказались за немедленное прекращение огня в секторе Газа и обеспечение беспрепятственного гуманитарного доступа в анклав для оказания срочного содействия пострадавшему гражданскому населению.
Сотрудники полиции на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
В Нью-Йорке проходит демонстрация в поддержку Палестины и Йемена
13 января, 05:59
 
В миреРоссияБлижний ВостокСШАСергей ЛавровВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала