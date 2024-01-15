https://ria.ru/20240115/yemen-1921414939.html

Лавров и глава МИД Ирана осудили удары США и Британии по Йемену

Лавров и глава МИД Ирана осудили удары США и Британии по Йемену - РИА Новости, 15.01.2024

Лавров и глава МИД Ирана осудили удары США и Британии по Йемену

Главы МИД РФ Сергей Лавров и Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора обсудили эскалацию напряженности на Ближнем Востоке, стороны решительно РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T13:30

2024-01-15T13:30

2024-01-15T13:30

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военная операция сша и британии в йемене

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Главы МИД РФ Сергей Лавров и Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора обсудили эскалацию напряженности на Ближнем Востоке, стороны решительно осудили массированные удары США и Великобритании по территории Йемена, заявили в понедельник в МИД РФ. "Особое внимание было уделено эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Главы внешнеполитических ведомств решительно осудили предпринятые группой стран во главе с США и Великобританией массированные удары по территории Йемена", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. В МИД отметили, что министры высказались за немедленное прекращение огня в секторе Газа и обеспечение беспрепятственного гуманитарного доступа в анклав для оказания срочного содействия пострадавшему гражданскому населению.

https://ria.ru/20240113/nyu-york-1921096552.html

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ближний восток

сша

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Варвара Скокшина

в мире, россия, ближний восток, сша, сергей лавров, военная операция сша и британии в йемене